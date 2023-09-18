Malatya'da polis ekipleri 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında bilgilendirme faaliyetlerinde bulundu

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele ve farkındalık çalışmaları kapsamında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. Ekipler, işverenlere ve işçilere eğitim verirken, Halk Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören kursiyerlere de bilgilendirme yapıldı.

Malatya'da polis ekipleri tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne " projesi çerçevesinde bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuldu.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, farkındalık çalışmalarının geliştirilmesi, uyuşturucu kullanımı ve mücadele yöntemleri, aile içi ve çocuk, ergen iletişimi, müptela sorununda çözüm yolları ve önerileri ile geliştirilen projeler çerçevesinde bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Bu çerçevede ekipler Küçük Sanayi Sitesi'nde 125 işveren ve işçiye yönelik Metfotoblok Eğitimi, Halk Eğitim Merkezinde eğitim gören 50 kursiyere ise "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesinde bilgilendirme yaparken, 400 adet de broşür dağıtımı yaptı. - MALATYA