Meksika'da düzenlenen 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın 1. ayağında mücadele eden Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Eren Kırca'dan oluşan milli takım, Puebla kentindeki organizasyonda finale yükseldi.

Çeyrek finalde Tayvan'ı 232-231, yarı finalde de Meksika'yı 235-232 mağlup eden ay-yıldızlılar, finale çıktı. Milli takım, 11 Nisan Cumartesi günü yapılacak final maçında Kolombiya ile altın madalya mücadelesi verecek.

Öte yandan bronz madalya maçına çıkan Yeşim Bostan Uçar, Defne Çakmak ve Emine Rabia Oğuz'dan oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, ev sahibi Meksika'ya 233-230 yenilerek dördüncü oldu.

Okçuluk Dünya Kupası'nın ilk ayağında yarışmalar, 12 Nisan Pazar günü tamamlanacak.