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Mahmut Bozteke Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda finale yükseldi

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Milli tekvandocu Mahmut Bozteke, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler K44 63 kiloda finale yükseldi. Yarı finalde Brezilya'dan Nathan Torquato'yu mağlup eden Bozteke, adını finale yazdırdı. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi. Final müsabakası TSİ 22.46'da başlayacak.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Mahmut Bozteke, erkekler K44 63 kiloda finale yükseldi.

Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 1 numaralı seribaşı Mahmut Bozteke, yarı finalde Brezilya'dan Nathan Torquato'yla karşılaştı.

Rakibi karşısında 6-2 geriye düşmesine rağmen son bölümde attığı tekmelerle maçı 10-6 kazanan Mahmut, adını finale yazdırdı.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.

Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan milli sporcunun, Paris 2024'teki final müsabakası TSİ 22.46'da başlayacak.

Kaynak: AA / Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Brezilya Paris Spor Spor Güncel Haberler

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