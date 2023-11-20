Mafya, Galatasaraylı yıldız Davinson Sanchez'in peşinde! Ölüm tehditleri yağıyor

Kolombiya'nın Brezilya ile oynadığı karşılaşmada Galatasaraylı yıldız Davinson Sanchez, Vinicius Junior'un sakatlanmasına sebep olmuştu. Sanchez, Vinicius Junior'un uzun süre sahadan uzak kalacak olması nedeniyle ülkede hedef oldu. Brezilya mafyasının Davinson'a ölüm tehditlerinde bulunduğu belirtiliyor.

Kolombiya'nın Brezilya ile oynadığı Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri maçında Vinicius Junior'un sakatlanması gündem oldu. Galatasaray'ın yıldızı Davinson Sanchez neden olduğu sakatlık sonrası ölüm tehditleri almaya başladı.

BREZİLYA MAFYASININ HEDEFİNDE

Karşılaşmayı Kolombiya 2-1 kazanırken, Vinicius Junior sakatlanarak 27. dakikada yerini Vinicius Junior'a bıraktı. Real Madrid'in yıldız futbolcusunun sakatlığına neden olan Galatasaraylı Davinson Sanchez ise Brezilya mafyasının hedefine oturdu.

Davinson Sanchez'in yaptığı müdahale

MESAJLARA CEVAP VERMEDİ

İddialara göre Galatasaray'ın yıldızı Davinson Sanchez, kendisine gelen tehdit mesajlarına cevap vermedi. Kolombiyalı yıldız büyük tepki karşısında suskunluğunu korudu.