Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı

Ligue 1'de Ogc Nice'in Lorient'e 3-1 mağlup olmasının ardından takımın dönüşünde büyük bir skandal yaşandı. Fransız Rivierası'nda yaklaşık 400 taraftar, oyuncuları protesto etmek için havalimanında toplandı. RMC Sport'un haberine göre bu protesto kısa sürede saldırıya dönüştü.

MOFFI VE BOGA'YA IRKÇI SALDIRI

Nice futbolcuları Terem Moffi ve Jeremie Boga, taraftarların fiziksel müdahalesine ve ırkçı hakaretlerine maruz kaldı. Oyuncuların vücutlarına ve özel bölgelerine darbe aldıkları, tükürüldükleri ve ağır sözlü saldırılara uğradıkları belirtildi. Her iki futbolcu da Pazartesi günü polis merkezine giderek şikayette bulundu ve hastaneden rapor aldı.

Terem Moffi: 7 gün iş göremez

Jeremie Boga: 5 gün iş göremez

POLİS RAPORU: ÇOK DÜŞMANCA ATMOSFER

Olay yerindeki çok sayıda polis memurunun hazırladığı rapor, fiziksel şiddet olayını tam olarak doğrulamazken, çevrenin "çok düşmanca bir atmosfer" içerdiğini vurguladı.

Rapora göre oyuncular itildi, sarsıldı ve hakarete uğradı; ancak resmi bir yaralanma kaydı veya tutuklama olmadı. Buna rağmen iki oyuncu, maruz kaldıkları saldırı ve ırkçı hakaretler nedeniyle yasal işlem başlatmaya karar verdi.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI: OYUNCULARIMIZIN YANINDAYIZ

Yaşanan olayların ardından OGC Nice bir açıklama yayımlayarak oyuncularına destek verdi. Kulüp, taraftarların "sonuçlardan duyduğu hayal kırıklığını" anladığını belirtse de, saldırının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve Suçla Mücadele Tugayı ile yerel polis birimlerinin olay anında bölgede bulunduğu açıklandı.