Haberler

Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı

Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

OGC Nice'in Lorient yenilgisi sonrası Terem Moffi ve Jeremie Boga taraftar saldırısına uğradı. Irkçı hakaretlere ve fiziksel temaslara maruz kalan iki oyuncu iş göremez raporu aldı ve polis şikayetinde bulundu. Kulüp olayları kınayarak futbolcularına destek açıkladı.

Ligue 1'de Ogc Nice'in Lorient'e 3-1 mağlup olmasının ardından takımın dönüşünde büyük bir skandal yaşandı. Fransız Rivierası'nda yaklaşık 400 taraftar, oyuncuları protesto etmek için havalimanında toplandı. RMC Sport'un haberine göre bu protesto kısa sürede saldırıya dönüştü.

MOFFI VE BOGA'YA IRKÇI SALDIRI

Nice futbolcuları Terem Moffi ve Jeremie Boga, taraftarların fiziksel müdahalesine ve ırkçı hakaretlerine maruz kaldı. Oyuncuların vücutlarına ve özel bölgelerine darbe aldıkları, tükürüldükleri ve ağır sözlü saldırılara uğradıkları belirtildi. Her iki futbolcu da Pazartesi günü polis merkezine giderek şikayette bulundu ve hastaneden rapor aldı.

Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı

  • Terem Moffi: 7 gün iş göremez
  • Jeremie Boga: 5 gün iş göremez

POLİS RAPORU: ÇOK DÜŞMANCA ATMOSFER

Olay yerindeki çok sayıda polis memurunun hazırladığı rapor, fiziksel şiddet olayını tam olarak doğrulamazken, çevrenin "çok düşmanca bir atmosfer" içerdiğini vurguladı.

Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı

Rapora göre oyuncular itildi, sarsıldı ve hakarete uğradı; ancak resmi bir yaralanma kaydı veya tutuklama olmadı. Buna rağmen iki oyuncu, maruz kaldıkları saldırı ve ırkçı hakaretler nedeniyle yasal işlem başlatmaya karar verdi.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI: OYUNCULARIMIZIN YANINDAYIZ

Yaşanan olayların ardından OGC Nice bir açıklama yayımlayarak oyuncularına destek verdi. Kulüp, taraftarların "sonuçlardan duyduğu hayal kırıklığını" anladığını belirtse de, saldırının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve Suçla Mücadele Tugayı ile yerel polis birimlerinin olay anında bölgede bulunduğu açıklandı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derbi sonrası men kararı

Derbi sonrası men kararı
Kız yurdunda çekildiği söylenen görüntüler vahim

Kız yurdunda çekildiği söylenen görüntüler vahim
Önce ceza yazdılar, şehit babası olduğunu öğrenince kendi ceplerinden ödediler

Önce ceza kestiler, kimliğini öğrenince parayı ceplerinden ödediler
Soruyu duyan Sinan Burhan canlı yayında çileden çıktı: 66 ilde don oldu, hükümet klima mı taksın

Soruyu duyan Sinan Burhan çileden çıktı: Hükümet klima mı taksın?
Derbi sonrası men kararı

Derbi sonrası men kararı
Galatasaray Yasin Kol için harekete geçti

Galatasaray Yasin Kol için harekete geçti
'Faladdin'in sahibi hakkında ara karar! Kendini bu sözlerle savundu

'Faladdin'in sahibi hakkında ara karar! Kendini bu sözlerle savundu
Toplu taşımada taciz skandalı: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı

Toplu taşımada taciz: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı
Bursa'da çalınan Tiny House, jandarma tarafından bulundu

Pes dedirten hırsızlık! Milyonluk Tıny House'u çaldılar
Bilet fiyatları artarken, karnabahar dibi gördü!

Bilet fiyatları artarken, karnabahar dibi gördü!
Şener Üşümezsoy ilk kez açıkladı: Acun'un 500 bin dolarlık teklifini reddettim

Yıllar sonra gelen Acun itirafı: Bana yüz binlerce dolar teklif etti
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül derbi sonrası havalimanında gözaltına alındı

Gökhan Gönül bakın nerede gözaltına alındı! Derbi sonrası büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.