Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! N'Golo Kante'nin mahcup olduğu an

Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante'nin Gençlerbirliği maçından günler sonra ortaya çıkan bir görüntüsü gündem oldu. Nene'nin çocuğuna yönelen Kante, çocuğu sevmek için hamle yaptı fakat son anda çekinerek geri adım attı. Bu anlar sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Kante'nin bu mahcup ve samimi tavırları, futbolseverler tarafından "çok mütevazı" yorumlarıyla karşılandı.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı N'Golo Kante, maç sonrası yaşanan bir anla sosyal medyada gündem oldu. Tecrübeli futbolcunun, Dorgeles Nene'nin çocuğunu sevmek isterken son anda utanması dikkat çekti.

TAM SEVECEKTİ, SON ANDA VAZGEÇTİ

Nene'nin çocuğuna yönelen Kante, küçük çocuğu sevmek için hamle yaptı. Ancak yıldız oyuncu son anda çekinerek geri adım attı. O anlar kameralara yansırken, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

MÜTEVAZI TAVRI YİNE KONUŞULDU

Kante'nin mahcup tavırları ve samimi görüntüsü futbolseverler tarafından "çok mütevazı" yorumlarıyla karşılandı. Yıldız futbolcu, saha içindeki performansının yanı sıra karakteriyle de konuşulmaya devam ediyor.

