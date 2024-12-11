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Maçlar nefes kesti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçları başladı. İngiliz ekibi Liverpool, deplasmanda İspanya temsilcisi Girona'yı 1-0 yenerek 6'da 6 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Milli futbolcu Arda Güler'in de oyunda olduğu maçta Real Madrid, Atalanta'yı 3-2 yendi. İşte gecenin sonuçları...

Büyük heyecana sahne olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta yapılan 9 maçla başladı.

REAL MADRİD DEPLASMANDA YENDİ

İngiliz ekibi Liverpool, deplasmanda İspanya temsilcisi Girona'yı 1-0 yenerek 6'da 6 yaptı ve liderliğini sürdürerek üst turu garantileyen ilk takım oldu. Milli futbolcu Arda Güler'in 87. dakikada oyuna girdiği maçta son şampiyon Real Madrid, İtalya'da Atalanta'yı 3-2 yendi. Bir diğer milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 66 dakika sahada kaldığı maçta Inter, deplasmanda Bayer Leverkusen'e 1-0 kaybetti.

Gece alınan sonuçlar şöyle:

  • Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Celtic (İskoçya): 0-0
  • Girona (İspanya)-Liverpool (İngiltere): 0-1
  • Leipzig (Almanya)-Aston Villa (İngiltere): 2-3
  • Bayer Leverkusen (Almanya)-Inter (İtalya): 1-0
  • Atalanta (İtalya)-Real Madrid (İspanya): 2-3
  • Club Brugge (Belçika)-Sporting Lizbon (Portekiz): 2-1
  • Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Bayern Münih (Almanya): 1-5
  • Salzburg (Avusturya)-PSG (Fransa): 0-3
  • Brest (Fransa)-PSV (Hollanda): 1-0
Maçlar nefes kesti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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