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Kırmızı kart gören Arda Turan böyle sakinleşmeye çalıştı

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Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. 1-1 biten mücadeleyi kırmızı kart gördüğü için tribünden izleyen Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan maç sonunda puro yaktı. O anlar kameralara yansıdı.

Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta gergin anlar yaşandı. Ev sahibi ekipte teknik direktör Arda Turan doğrudan kırmızı kart gördü.

ARDA TURAN ÇILGINA DÖNDÜ, KIRMIZI KART GÖRDÜ

İlk yarının uzatma dakikalarında 1-0 önde olan Eyüpspor'da Caner Erkin, sol çizgide İrfan Can Kahveci ile mücadelesinde yerde kaldı. Oyun devam etti, Eyüpsporlu futbolcular ve kenar yönetimi oyunun durmasını işaret etti ancak oyun devam etti. Soldan bindiren Kostic'in yerden ortasında En Nesyri sol ayağıyla vurdu ve topu ağlara gönderdi.

Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan, gol öncesinden başlayıp, golün sonrasında kenarda hakemlere yoğun itirazda bulundu. İtirazı sırasında saha çizgilerinin içine giren Arda Turan'a hakem Emre Kargın doğrudan kırmızı kart gösterdi. Arda Turan, kırmızı kartın ardından tribüne çıktı.

MAÇ SONU PURO YAKTI

Tartışmalı pozisyonların ve tansiyon seviyesinin yüksek olduğu mücadelenin sonunda kazanan çıkmazken, Arda Turan'ın puro içtiği görüldü. O anlar kısa sürede viral oldu.

Kırmızı kart gören Arda Turan böyle sakinleşmeye çalıştı
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Caner in suratına dirsekle vurdu irfancan ama kart da verilmedi faul de verilmedi devamında da gol verildi feneve. Artık haksızlığı tüm ülkenin gözünün içine sokarak yapıyorlar. Yazıklar olsun...

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Haber YorumlarıTT:

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Haber YorumlarıMustapha Kose:

pro ne?? puro diyeceksin . iyice saçmalamaya başladınız.

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