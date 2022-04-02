Macaristan'dan madalyayla dönen milli güreşçiler coşkuyla karşılandı

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonasında 9. kez altın madalya kazanan Taha Akgül ile kadınlar kategorisinde altın madalya kazanan Evin Demirhan Yavuz ve bronz madalya kazanan Münir Recep Aktaş yurda döndü. Millileri, Esenboğa Havalimanı'nda coşkulu kalabalık karşıladı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçilerden Taha Akgül serbest stil 125 kiloda 9. altın madalyasını kazandı. Diğer sporculardan Evin Demirhan Yavuz ise kadınlar 50 kilogramda altın madalyayı boynuna taktı. Serbest stil erkekler 65 kilogramda mücadele eden Münir Recep Aktaş ise bronz madalyanın sahibi oldu. Turnuvanın ardından ülkesine dönen milli güreşçiler, Ankara Esenboğa Havaalanı'nda mehteran ekibinin gösterisiyle karşılandı. Akgül, Yavuz ve Aktaş tebrikleri kabul ettikten sonra geride bıraktığı turnuva serüveni hakkında açıklamalarda bulundu.

Taha Akgül: "Bu işi layıkıyla yapmaya devam edeceğiz"

Turnuvada iyi mücadele ettiğine değinen Taha Akgül, "9. Avrupa şampiyonluğumu kazandım. Bu madalyanın benim için önemi ayrıydı. Dile kolay geliyor dokuz demek ama biz orada çok ciddi mücadeleler veriyoruz. Bu madalyayı kazanmak için çok ciddi antrenmanlar yapıp o sürece giriyoruz. Hamdolsun ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek nasip oldu. Hamdolsun 9 altın madalyam oldu. Bir de Gürcü rakibimi, ezeli rakibimi orada yenmem ayrıca bir moral oldu. Olimpiyat şampiyonluğunu son anda kaçırmış birisiydi rakibim. Ciddi müsabakalar yapmam, iyi rakiplerimi yenmem benim adıma çok iyi oldu. Başarılı bir turnuva geçti hamdolsun. Bu işi layıkıyla yapmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Evin Demirhan Yavuz: "Kadınlar olarak ne kadar güçlü olduğumuzu tüm Avrupa'da İstiklal Marşı'nı dinleterek göstermiş olduk"

Kariyerindeki 20. madalyayı kazandığına değinen Evin Demirhan Yavuz, "Kadınlar olarak bir çok tarihe imza attık. Bu takımın bir parçası olmaktan çok mutluyum. 50 kilodan 76 kiloya kadar minderde çok büyük mücadeleler verdik. Bu mücadelemizin karşılığı da takım olarak Avrupa Şampiyonu olmak oldu. Büyüklerde ilk defa Avrupa Şampiyonu oldum. Ülkemizi hak ettiği yerde, zirvede temsil etmek benim için gurur verici. İnşallah çok daha büyük başarılara imza atacağım. Böylece toplamda 20 madalya kazanmış oldum. Kadınlarda da en fazla madalya kazanmış sporcu oldum. Türkün gücünü gösterdik. Kadınlar olarak ne kadar güçlü olduğumuzu tüm Avrupa'da İstiklal Marşı'nı dinleterek göstermiş olduk" şeklinde konuştu.

Münir Recep Aktaş: "Bize destek veren herkesten Allah razı olsun"

İlk madalyasını aldığından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Münir Recep Aktaş da, "İlk madalyamı aldım. Kulübüme, milletimize hayırlı olsun. Bize destek veren herkesten Allah razı olsun. Hepinizin ayağına sağlık" dedi.

Açıklamalarından ardından milli sporcular Havaalanında bulunan üstü açık otobüse geçerek şehir turuna çıktı. - ANKARA