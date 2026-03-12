Maça son anda yetiştiler tam 13 gol yediler
Bölgesel Amatör Lig'de oynanan Keşanspor-Kırcasalihspor karşılaşması son dakika heyecanına sahne oldu. Maça son anda yetişen Kırcasalihspor, sahadan farklı bir mağlubiyetle ayrıldı. Üstün bir oyun sergileyen Keşanspor, karşılaşmayı 13-0'lık skorla kazandı.
MAÇA SON DAKİKADA YETİŞTİLER
Bölgesel Amatör Lig'de Keşanspor ile Kırcasalihspor arasında oynanan karşılaşma öncesinde Kırcasalihspor'un maça yetişip yetişemeyeceği merak konusu oldu. Konuk ekip son anda stada ulaşarak karşılaşmaya çıkmayı başardı.
KEŞANSPOR'DAN FARKLI GALİBİYET
Karşılaşmada üstün bir oyun ortaya koyan Keşanspor, rakibi karşısında etkili bir performans sergiledi. Ev sahibi ekip mücadeleyi 13-0'lık farklı bir skorla kazanarak sahadan galibiyetle ayrıldı.