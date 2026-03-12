Maça son anda yetiştiler tam 13 gol yediler

Bölgesel Amatör Lig'de oynanan Keşanspor–Kırcasalihspor karşılaşması ilginç bir gelişmeye sahne oldu. Maça son dakikada yetişen Kırcasalihspor, sahadan farklı bir mağlubiyetle ayrıldı.

MAÇA SON DAKİKADA YETİŞTİLER

Bölgesel Amatör Lig'de Keşanspor ile Kırcasalihspor arasında oynanan karşılaşma öncesinde Kırcasalihspor'un maça yetişip yetişemeyeceği merak konusu oldu. Konuk ekip son anda stada ulaşarak karşılaşmaya çıkmayı başardı.

KEŞANSPOR'DAN FARKLI GALİBİYET

Karşılaşmada üstün bir oyun ortaya koyan Keşanspor, rakibi karşısında etkili bir performans sergiledi. Ev sahibi ekip mücadeleyi 13-0'lık farklı bir skorla kazanarak sahadan galibiyetle ayrıldı.