Haberler

Maça saatler kala duyuruldu: Fatih Karagümrük'e karşı yok

Maça saatler kala duyuruldu: Fatih Karagümrük'e karşı yok
Güncelleme:
Galatasaray'da uzun süredir sahalardan uzak kalan Fildişili oyuncu Wilfried Singo sakatlığı sebebiyle Fatih Karagümrük maçında da forma giyemeyecek.

  • Galatasaray'ın Fatih Karagümrük maçında Wilfried Singo sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
  • Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Singo'nun kronik sakatlık iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve 8-10 gün içinde geri döneceğini açıkladı.
  • Wilfried Singo yaklaşık iki aylık sakatlığının ardından takımla antrenmana çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Galatasaray'a kötü haber geldi.

SINGO FORMA GİYEMEYECEK

BeIN Sports'ta yer alan habere göre; Uzun süredir sahalardan uzak kalan Fildişili savunma oyuncusu Wilfried Singo sakatlığı sebebiyle Fatih Karagümrük maçında da forma giyemeyecek.

YENER İNCE NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Atlético Madrid maçı öncesinde Wilfried Singo'nun son durumu hakkında açıklama yaparak, Singo hakkında çıkan kronik sakatlık iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, Singo'nun 8-10 gün içerisinde geri döneceğini ifade etmişti.

UZUN ARADAN SONRA TAKIMLA ÇALIŞTI

Yaklaşık iki aydır süren sakatlığını atlatan Wilfred Singo, geride bıraktığımız günlerde takımla birlikte antrenmana çıkmıştı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

