Maça damga vurdu! Beşiktaş taraftarından Cenk ve Aboubakar'a sert tepki

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fernando Santos'un ekibi Beşiktaş ile Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadı'nda oynanan derbiyi sarı-kırmızılılar kazandı.

GALATASARAY KAZANDI

Kıran kırana geçen ve büyük heyecana sahne olan mücadelenin galibi 1-0'lık skorla Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini 9 yıl aranın ardından dış sahada yenmeyi başardı.

CENK VE ABOUBAKAR'A TEPKİ

Mücadeleye damga vuran an ise Beşiktaş taraftarının ikinci yarıda oyuna giren Vincent Aboubakar'a ve oyundan çıkan Cenk Tosun'a ıslıklayarak tepki göstermesi oldu.