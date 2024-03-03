Üye Girişi
Haberler

Maça damga vurdu! Beşiktaş taraftarından Cenk ve Aboubakar'a sert tepki

Güncelleme:

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Beşiktaşlı taraftarlar, oyuna ikinci yarıda dahil olan Vincent Aboubakar ve oyundan çıkan Cenk Tosun'a ıslıklı tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fernando Santos'un ekibi Beşiktaş ile Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadı'nda oynanan derbiyi sarı-kırmızılılar kazandı.

GALATASARAY KAZANDI

Kıran kırana geçen ve büyük heyecana sahne olan mücadelenin galibi 1-0'lık skorla Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini 9 yıl aranın ardından dış sahada yenmeyi başardı.

CENK VE ABOUBAKAR'A TEPKİ

Mücadeleye damga vuran an ise Beşiktaş taraftarının ikinci yarıda oyuna giren Vincent Aboubakar'a ve oyundan çıkan Cenk Tosun'a ıslıklayarak tepki göstermesi oldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Vincent Aboubakar Galatasaray Cenk Tosun Beşiktaş Futbol Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Siklamen adlı bitkinin diğer adı nedir? Siklamen bitkisi nedir, ne için kullanılır? Necla Karahalil kimdir? Necla Karahalil kaç yaşında, ne iş yapıyor? Necla Karahalil İnstagram hesabı ne? Cem Yılmaz'ın sevgilisi kim? Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi kimdir, adı ne? Esra Erol hangi takımı tutuyor? Esra Erol hangi takımı destekliyor? Bugün hangi sınav vardı? 3 Mart Pazar bugün hangi ÖSYM sınavı yapıldı? MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024! MSÜ Sınav sonuçları hangi tarihte yayınlanacak? GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ? Galatasaray - Beşiktaş maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? GALATASARAY – BEŞİKTAŞ CANLI: Galatasaray – Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? Galatasaray Beşiktaş canlı yayın linki! Zaha Galatasaray - Beşiktaş maçında yok mu? Zaha maçta neden yok, sakat mı? Abdülkerim Bardakcı Galatasaray - Beşiktaş maçında yok mu? Abdülkerim Bardakcı maçta neden yok, sakat mı? Atletico Madrid - Real Betis maçı hangi kanalda, saat kaçta? Atletico Madrid - Real Betis maçı nereden izlenir? MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU? Az önce Malatya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 3 Mart Pazar Malatya deprem! Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 3 Mart Pazar Survivor yeni bölüm! Muğla Belediye başkanı hangi partiden? Muğla Belediye başkanı kimdir, hangi partiden seçilmiştir? GALATASARAY - BEŞİKTAŞ ŞİFRELİ Mİ OLACAK? Galatasaray - Beşiktaş maçı nereden, hangi kanaldan şifresiz izlenir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title