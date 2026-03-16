Maça damga vuran olay! Rakip hoca sanıp selam verdi gerçek çok başka çıktı
İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Liverpool ile Tottenham arasında oynanan maç öncesi ilginç bir olay yaşandı. Tottenham Teknik Direktörü Igor Tudor, Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'u selamlamak isterken yanıldı. Tudor'un selamladığı kişinin Arne Slot olmadığı, kendi yardımcısı Allan Dixon olduğu daha sonra anlaşıldı. Bu komik karışıklık, futbolseverlerin ilgisini çekti.
İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Liverpool, sahasında Tottenham'ı konuk etti. Anfield'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
TUDOR'DAN MAÇ ÖNCESİ GÜNDEM OLAN HAREKET
Karşılaşma öncesinde Tottenham Teknik Direktörü Igor Tudor'un yaptığı bir hareket sosyal medyada gündem oldu. Tudor, Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'u selamlamak isterken ilginç bir karışıklık yaşadı.
ARNE SLOT SANDIĞI KİŞİ YARDIMCISI ÇIKTI
Tudor'un selamladığı kişinin Arne Slot olmadığı daha sonra ortaya çıktı. Hırvat teknik adamın Arne Slot sandığı kişinin, kendi yardımcısı Allan Dixon olduğu öğrenildi. O anlar sosyal medyada kısa sürede yayılırken futbolseverlerin dikkatini çekti.