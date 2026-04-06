Maça böyle geldiler, bedelini ağır ödediler

Go Ahead Eagles ile Zwolle arasında oynanan karşılaşma, deplasman tribününde yaşanan olaylar nedeniyle gecikmeli başladı. Zwolle taraftarlarının maskeleri çıkarmamasıyla başlayan kriz nedeniyle yarım saat geciken maç, deplasman tribününün polis tarafından boşaltılmasının ardından oynandı.

MASKELİ TARAFTARLAR GERİLİM YARATTI

Zwolle taraftarlarının yüzlerindeki maskeleri çıkarmayı reddetmesi üzerine güvenlik güçleri ile tribün arasında gerginlik yaşandı. Kurallar gereği maskelerin çıkarılmaması, maçın başlamasını engelledi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Yaşanan gelişmeler sonrası polis ekipleri devreye girdi. Yaklaşık yarım saat süren gecikmenin ardından deplasman tribünü boşaltıldı.

MAÇ GECİKMELİ BAŞLADI

Tribünün boşaltılmasının ardından karşılaşma kontrollü şekilde başlatıldı. Olay, Hollanda futbolunda günün en çok konuşulan konularından biri oldu.

Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi

Davanın seyri değişiyor! Savcıdan Nevzat Bahtiyar için yeni talep
Son dakika golüyle çıldırdılar

1 saniye sonrasını izlemeniz lazım!

Hamaney'in görüntülerinde dünyayı tedirgin eden detay

Hamaney'in görüntülerinde dünyayı tedirgin eden detay
Fidan öğretmenin yeni mesleği! Kazancı da ortaya çıktı

Yeni mesleğinden çuval çuval para kazanıyor! İşte kazancı
Seray Kaya yeni filmi için pole dansı eğitimi aldı

Cesur prova! Yeni filmi için direk dansı yaptı
Son dakika golüyle çıldırdılar

1 saniye sonrasını izlemeniz lazım!

Yarı çıplak halde bulunmuştu! Genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı

Yarı çıplak halde bulunan genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı

Duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım...