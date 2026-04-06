Maça böyle geldiler, bedelini ağır ödediler

Go Ahead Eagles ile Zwolle arasında oynanan karşılaşma, deplasman tribününde yaşanan olaylar nedeniyle gecikmeli başladı. Maç öncesi yaşanan kriz dikkat çekti.

MASKELİ TARAFTARLAR GERİLİM YARATTI

Zwolle taraftarlarının yüzlerindeki maskeleri çıkarmayı reddetmesi üzerine güvenlik güçleri ile tribün arasında gerginlik yaşandı. Kurallar gereği maskelerin çıkarılmaması, maçın başlamasını engelledi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Yaşanan gelişmeler sonrası polis ekipleri devreye girdi. Yaklaşık yarım saat süren gecikmenin ardından deplasman tribünü boşaltıldı.

MAÇ GECİKMELİ BAŞLADI

Tribünün boşaltılmasının ardından karşılaşma kontrollü şekilde başlatıldı. Olay, Hollanda futbolunda günün en çok konuşulan konularından biri oldu.