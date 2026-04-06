Maça böyle geldiler, bedelini ağır ödediler
Go Ahead Eagles ile Zwolle arasında oynanan karşılaşma, deplasman tribününde yaşanan olaylar nedeniyle gecikmeli başladı. Zwolle taraftarlarının maskeleri çıkarmamasıyla başlayan kriz nedeniyle yarım saat geciken maç, deplasman tribününün polis tarafından boşaltılmasının ardından oynandı.
Go Ahead Eagles ile Zwolle arasında oynanan karşılaşma, deplasman tribününde yaşanan olaylar nedeniyle gecikmeli başladı. Maç öncesi yaşanan kriz dikkat çekti.
MASKELİ TARAFTARLAR GERİLİM YARATTI
Zwolle taraftarlarının yüzlerindeki maskeleri çıkarmayı reddetmesi üzerine güvenlik güçleri ile tribün arasında gerginlik yaşandı. Kurallar gereği maskelerin çıkarılmaması, maçın başlamasını engelledi.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
Yaşanan gelişmeler sonrası polis ekipleri devreye girdi. Yaklaşık yarım saat süren gecikmenin ardından deplasman tribünü boşaltıldı.
MAÇ GECİKMELİ BAŞLADI
Tribünün boşaltılmasının ardından karşılaşma kontrollü şekilde başlatıldı. Olay, Hollanda futbolunda günün en çok konuşulan konularından biri oldu.