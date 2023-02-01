Attığı gollerden sonra statta çalan müzik Icardi'yi mest etti: Çok hoşuma gidiyor

Galatasaray, Süper Lig'in 22'nci haftasında Ümraniyespor'a karşı unutulmaz bir geri dönüşe imza attı. Mücadelede Mauro Icardi gösterdiği performansla maça damga vurdu. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Arjantinli yıldız, "'Aşkın Olayım' şarkısını dinliyor musun?" sorusunu yanıtladı. Icardi "'Aşkın Olayım' şarkısını gollerimden sonra duyuyordum, şarkıyı dinlemeyi seviyorum. Şarkıyı takımla, taraftarımla birlikte söylemek çok hoşuma gidiyor." açıklamalarını yaptı.

Galatasaray'ın 3-2 kazandığı karşılaşmayı değerlendiren Mauro Icardi "İlk yarı daha zordu. Çok şans kaçırdık. Kazandığımız için çok mutluyuz. Maç maç devam edeceğiz. Kazanmaya devam etmek istiyoruz." dedi.

"PENALTILARIMI SÜREKLİ DEĞİŞTİRİYORUM"

Panenka penaltısıyla ilgili konuşan Icardi "Aslında penaltılarımı sürekli değiştiriyorum. Son maçta daha güç odaklı bir penaltı kullanmıştım ama bu maçta daha farklı bir stil denemek istedim." ifadelerini kullandı.

"ŞANSLI OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"

Galatasaray'ın galibiyetinde önemli rol oynayan yıldız futbolcu, Performansı ve golleriyle ilgili de açıklama yaptı. Arjantinli yıldız "Bir forvetin görevi gol atmaktır. Takım, oyunu kurduktan sonra bana golü atmak düşüyor. Biraz da şanslı olduğumu düşünüyorum, golleri atıyorum." dedi.

"HOŞUMA GİDİYOR"

"'Aşkın Olayım' şarkısını dinliyor musun?" sorusunu da yanıtlayan Icardi "'Aşkın Olayım' şarkısını gollerimden sonra duyuyordum, şarkıyı dinlemeyi seviyorum. Şarkıyı takımla, taraftarımla birlikte söylemek çok hoşuma gidiyor." açıklamasını yaptı.