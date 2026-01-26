Haberler

Maç sonu verdi veriştirdi! Sinan Engin'den Ederson'a olay sözler

Maç sonu verdi veriştirdi! Sinan Engin'den Ederson'a olay sözler
Fenerbahçe'nin Göztepe ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Sinan Engin, sarı-lacivertli takımın kalecisi Ederson'u eleştirdi. Ederson'un maç kazandıran bir performans sergilemediğini ve yan toplarda yetersiz kaldığını belirten Engin, "Bir maç al ya. Bir maçta da gol yeme, kaleni kapat. Bir maçı da Ederson aldı diyelim" dedi.

Sinan Engin, Fenerbahçe'nin Göztepe ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından kaleci Ederson'u sert sözlerle eleştirdi.

SİNAN ENGİN'DEN EDERSON'A SERT ELEŞTİRİ

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından ünlü yorumcu Sinan Engin, sarı-lacivertli takımın kalecisi Ederson'un performansını hedef aldı.

"BİR MAÇTA DA KALEYİ KAPAT"

Ederson'un maç kazandıran bir performans ortaya koyamadığını savunan Sinan Engin, "Ederson, baba bir maç al ya. Kardeşim, bir maçta da gol yeme, kaleni kapat. Bir maçı da 'Ederson aldı' diyelim ya" ifadelerini kullandı.

YAN TOPLARA DİKKAT ÇEKTİ

Engin, kalecinin özellikle yan toplardaki performansını eleştirerek, "Yan toplarda sıfır, inanılır gibi değil" sözleriyle değerlendirmesini sürdürdü.

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Bu kaleci eskiden kötü değildi ancak yaşlı refleksleri çok düşük. Çok geç tepki veriyor, bu durumda fenerbahçe daha çok gol yer.

Haber Yorumlarımahmut crcr:

O coca cola ne oluyor acaba !? Bu kadar yalaka bu kadar korkak olmamak lazım. Malum ölümlü Dünya !

Haber YorumlarıArif İnanç:

Fenerbahçe den bir şey olmaz. Zaten dünkü maçların sonuçları herşeyi ısmarlıyor. Pişmiş kelle gibi sırıtıyorlardı futbolcular. Hakem de topu eline alıp gitmelerine müsade etti sürekli. Ne oldu geçen hafta filan koş muyordunuz bile. Rakip fenerbajçe olunca hazamı geliyorsunuz. Fenerbahçe de takımda yanlıştı oyuncularda. Şampiyon filan olamaz.

