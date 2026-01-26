Maç sonu verdi veriştirdi! Sinan Engin'den Ederson'a olay sözler

Sinan Engin, Fenerbahçe'nin Göztepe ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından kaleci Ederson'u sert sözlerle eleştirdi.

SİNAN ENGİN'DEN EDERSON'A SERT ELEŞTİRİ

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından ünlü yorumcu Sinan Engin, sarı-lacivertli takımın kalecisi Ederson'un performansını hedef aldı.

"BİR MAÇTA DA KALEYİ KAPAT"

Ederson'un maç kazandıran bir performans ortaya koyamadığını savunan Sinan Engin, "Ederson, baba bir maç al ya. Kardeşim, bir maçta da gol yeme, kaleni kapat. Bir maçı da 'Ederson aldı' diyelim ya" ifadelerini kullandı.

YAN TOPLARA DİKKAT ÇEKTİ

Engin, kalecinin özellikle yan toplardaki performansını eleştirerek, "Yan toplarda sıfır, inanılır gibi değil" sözleriyle değerlendirmesini sürdürdü.