Maç öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Fenerbahçeli taraftarlar hakkında soruşturma açıldı
Ümraniyespor maçı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden bir grup Fenerbahçeli taraftar hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
Kadıköy'de dün akşam oynanan Fenerbahçe - HangiKredi Ümraniyespor maçı öncesinde bir grup taraftar bir araya geldi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, alkol alan bir grup taraftarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve küfür içeren tezahüratta bulundukları görüldü.
SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. söz konusu kişiler hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.
ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLECEK
Olayla ilgili resen (kendiliğinden) soruşturma başlatan Başsavcılık, görüntülerdeki şüphelilerin tespit edilmesi için emniyete talimat verdi.