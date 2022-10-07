Maç fazlasıyla lider! Gaziantep FK ile Adana Demirspor yenişemedi

Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK, sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Mavi Şimşekler, 18 puana ulaşarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Gaziantep Fk ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 9. haftasında Kalyon Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

GAZİANTEP'TE KARŞILIKLI GOLLER

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, konuk ekip Adana Demirspor 60. dakikada Britt Assombalonga'nın attığı gol ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip ise 68. dakikada Lazar Markovic ile eşitliği yakaladı. Gaziantep Fk'de 78. dakikada doğrudan kırmızı kart gören Ertuğrul Ersoy, takımını 10 kişi bıraktı.

MAVİ ŞİMŞEKLER MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Bu sonuçla Adana Demirspor, 18 puana ulaşarak maç fazlasıyla Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu. Gaziantep FK ise 12 puan ile 9. sırada yer aldı.