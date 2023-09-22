Maç farka gidebilirdi! Kalesinde devleşen Mert Günok'tan inanılmaz performans

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maça milli kaleci Mert Günok damga vurdu. Mücadele boyunca etkili bir oyun sergileyen ev sahibi zaman zaman kalemizi yoklasa da Mert Günok gole izin vermedi. 34 yaşındaki başarılı eldiven, karşılaşma boyunca tam 8 kurtarış yaparak takımı oyunda tuttu.