Maç farka gidebilirdi! Kalesinde devleşen Mert Günok'tan inanılmaz performans
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maça milli kaleci Mert Günok damga vurdu. Mücadele boyunca etkili bir oyun sergileyen ev sahibi zaman zaman kalemizi yoklasa da Mert Günok gole izin vermedi. 34 yaşındaki başarılı eldiven, karşılaşma boyunca tam 8 kurtarış yaparak takımı oyunda tuttu.
Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde deplasmanda Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maça damga vuran milli kaleci Mert Günok oldu. Mert, Club Brugge maçını 8 kurtarışla tamamladı.
MERT GEÇİT VERMEDİ
Maça hızlı başlayan ve mücadele boyunca etkili bir oyun sergileyen ev sahibi zaman zaman kalemizi yoklasa da Mert Günok gole izin vermedi.
TAM 8 KURTARIŞ
Son zamanlardaki başarılı performansıyla adından söz ettiren 34 yaşındaki başarılı eldiven, karşılaşma boyunca tam 8 kurtarış yaparak takımı oyunda tuttu.