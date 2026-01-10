Haberler

Maç biter bitmez sahaya daldılar! Fenerbahçeli futbolcuların Süper Kupa sevinci

Güncelleme:
Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'de maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşandı. Sarı-lacivertli futbolcuların sahadaki coşkusu tribünlere de yansıdı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan finalin ardından hakemin son düdüğüyle birlikte Fenerbahçeli futbolcular sahada adeta bayram etti. Sarı-lacivertli oyuncular, birbirlerine sarılarak galibiyeti kutladı.

TRİBÜNLERLE BİRLİKTE KUTLADILAR

Fenerbahçeli futbolcular, galibiyetin ardından tribünlere yönelerek taraftarlarla birlikte sevinci paylaştı. Sahada tezahüratlara eşlik eden oyuncuların, uzun süre taraftarı selamladığı görüldü.

ŞAMPİYONLUK COŞKUSU KAMERALARA YANSIDI

Sahadaki kutlamalarda futbolcuların coşkusu dikkat çekerken, kupanın kazanılması sonrası sevinç görüntüleri kameralarca kaydedildi. Futbolcuların sevinci, Fenerbahçe camiasında büyük mutluluk yarattı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu

Süper Kupa Fenerbahçe'nin
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

erkan aslan nerdesin hadi çık ortaya

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

