Maç biter bitmez sahaya daldılar! Fenerbahçeli futbolcuların Süper Kupa sevinci
Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'de maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşandı. Sarı-lacivertli futbolcuların sahadaki coşkusu tribünlere de yansıdı.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan finalin ardından hakemin son düdüğüyle birlikte Fenerbahçeli futbolcular sahada adeta bayram etti. Sarı-lacivertli oyuncular, birbirlerine sarılarak galibiyeti kutladı.
TRİBÜNLERLE BİRLİKTE KUTLADILAR
Fenerbahçeli futbolcular, galibiyetin ardından tribünlere yönelerek taraftarlarla birlikte sevinci paylaştı. Sahada tezahüratlara eşlik eden oyuncuların, uzun süre taraftarı selamladığı görüldü.
ŞAMPİYONLUK COŞKUSU KAMERALARA YANSIDI
Sahadaki kutlamalarda futbolcuların coşkusu dikkat çekerken, kupanın kazanılması sonrası sevinç görüntüleri kameralarca kaydedildi. Futbolcuların sevinci, Fenerbahçe camiasında büyük mutluluk yarattı.