Her maç kulübü 25 bin euro zarara sokuyor! İşte nedeni
Monaco, teknik direktörü Sebastien Pocognoli'nin gerekli diplomasının bulunmaması nedeniyle maç başına 25 bin euro ceza öderken, sezon sonunda bu rakamın 750 bin euroya ulaşması bekleniyor.
- Monaco, teknik direktör Sebastien Pocognoli'nin gerekli diplomaya sahip olmaması nedeniyle 17 maçta 425 bin euro ceza ödedi.
- Monaco'nun, Pocognoli sezonu tamamlarsa toplamda yaklaşık 750 bin euro ceza ödeyeceği belirtildi.
- Monaco, Ligue 1'de 21 maç sonunda 28 puanla 10. sırada yer alıyor.
Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre Monaco, 11 Ekim'de Adi Hütter'in yerine göreve getirilen 38 yaşındaki Belçikalı teknik adam Sebastien Pocognoli'nin, Ligue 1'de takım çalıştırabilmesi için gerekli olan BEPF (Profesyonel Futbol Eğitici Diploması) ya da eşdeğer bir diplomaya sahip olmaması nedeniyle yaptırımla karşı karşıya kaldı.
17 MAÇTA 425 BİN EURO CEZA
Monaco, şu ana kadar 14'ü lig, 3'ü kupa olmak üzere toplam 17 maçta takımın başında yer alan Pocognoli için 425 bin wuro ceza ödedi. Kulübün, UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında ise bu durumdan dolayı herhangi bir yaptırımla karşılaşmadığı aktarıldı.
ÇÖZÜM DENENDİ, CEZA DEVAM ETTİ
Haberde, Monaco yönetiminin cezadan kaçınmak için bir maçta Pocognoli'nin yardımcılarından Damien Perrinelle'i resmi müsabaka listesine teknik direktör olarak yazdığı ancak Perrinelle'in de diploma eğitim süreci devam ettiği için kulübün yine para cezası ödediği belirtildi.
SEZON SONUNDA FATURA 750 BİN EURO
Sebastien Pocognoli'nin sezonu tamamlaması halinde Monaco'nun toplamda yaklaşık 750 bin euro ceza ödeyeceği ifade edildi. Kulüpten yapılan açıklamada ise ekim ayında teknik adamla yapılan görüşmelerde bu kuralın dikkate alındığı ve maaş düzenlemesinin buna göre planlandığı kaydedildi.
MONACO'NUN SEZON PERFORMANSI
Ligue 1'de 21 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi alan Monaco, 28 puanla 10. sırada yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 21. sırada bulunarak son 16 play-off turuna kalan Fransa temsilcisi, bu turda Paris Saint-Germain ile eşleşti. Monaco, Fransa Kupası'na ise veda etti.