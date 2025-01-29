Maç anlatırken kalp krizi geçiren Erdoğan Arıkan'dan yeni haber
Maç anlatırken kalp krizi geçiren spor spikeri Erdoğan Arıkan, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Bir hafta süren tedavisinin ardından taburcu olan Arıkan, taraftarların gösterdiği sevgiye teşekkür etti.
TRT spikeri Erdoğan Arıkan, 1. Lig'in 20. haftasında Keçiörengücü-Sakaryaspor maçını anlatırken kalp krizi geçirmişti. Arıkan, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
TABURCU EDİLDİ
Rahatsızlığının ardından Ankara'da hastanede yoğun bakıma alınan Arıkan, bir hafta süren tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.
"ÇOK DUYGULANDIM"
Hastane çıkışı, TRT Spor'a konuşan Arıkan, "Bu sürecin başından beri beni hiç yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim. Bütün taraftarların gösterdiği sevgiye de çok teşekkür ediyorum. Çok duygulandım." dedi.