Maç 1-1 olunca çıldırdılar! Beşiktaş taraftarının ağzında yine aynı slogan var
Spor Haberleri
Süper Lig'in 2'inci haftasında sahasında Pendikspor'la 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta taraftarlar, "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratlarda bulunarak tepki gösterdiler.
Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, Pendikspor'la kozlarını paylaştı. Maçta skor 1-1 olunca taraftarlar yönetime sert şekilde tepki gösterdi.
MAÇ 1-1 OLUNCA ÇILDIRDILAR
Siyah-beyazlı taraftarlar, Pendikspor'un uzatma dakikalarında beraberlik golünün ardından "Yönetim İstifa" şeklinde tezahüratlarda bulundu.
DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU
Takımın son anlardaki performansından memnun kalmayan siyah-beyazlı taraftarlar, daha önce de yönetime istifa çağrısında bulunmuştu.