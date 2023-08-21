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Maç 1-1 olunca çıldırdılar! Beşiktaş taraftarının ağzında yine aynı slogan var

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Süper Lig'in 2'inci haftasında sahasında Pendikspor'la 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta taraftarlar, "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratlarda bulunarak tepki gösterdiler.

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, Pendikspor'la kozlarını paylaştı. Maçta skor 1-1 olunca taraftarlar yönetime sert şekilde tepki gösterdi.

MAÇ 1-1 OLUNCA ÇILDIRDILAR

Siyah-beyazlı taraftarlar, Pendikspor'un uzatma dakikalarında beraberlik golünün ardından "Yönetim İstifa" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU

Takımın son anlardaki performansından memnun kalmayan siyah-beyazlı taraftarlar, daha önce de yönetime istifa çağrısında bulunmuştu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Trendyol Süper Lig Pendikspor Beşiktaş Spor Haberler

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