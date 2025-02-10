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Maaşı dudak uçuklattı: Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile yeniden anlaştı

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Al-Nassr ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 40 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibiyle 1+1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlandı. Portekizli yıldız, mevcut sözleşmesinde olduğu gibi yıllık 200 milyon euro maaş almaya devam edecek.

İki yılı aşkın süredir Al-Nassr'da forma giyen 40 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan temsilcisiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu. Portekizli yıldızın geleceği belli oldu.

AL NASSR İLE YENİDEN ANLAŞTI

Arriyadiyah'ın geçtiğim habere göre Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Nassr, dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo ile 1+1 yıllık yeni sözleşme konusunda el sıkıştı.

YILLIK 200 MİLYON EURO KAZANACAK

Cristiano Ronaldo'nun yeni sözleşmesindeki mali detaylar gizlenirken, resmi olmayan kaynaklar Portekizlinin önceki sözleşmeyle aynı ücreti kazanacağını belirtti. Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'dan yıllık 200 milyon euro kazanıyor.

1000 GOL HEDEFİ VAR

Al-Nassr formasıyla şimdiye dek 90 maça çıkan Cristiano Ronaldo, bu karşılaşmalarda 82 gol, 19 asistlik skor katkısı verdi. Kariyerinde toplam 924 gol atan 40 yaşındaki Ronaldo'nun 1000 gol hedefi bulunuyor.

Maaşı dudak uçuklattı: Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile yeniden anlaştı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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