Lüksemburg Milli Takımı, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lüksemburg Milli Takımı, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı

AA - Mehmet Özcan - Spor
 - Güncelleme:

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yarın Türkiye'yi konuk edecek Lüksemburg Milli Takımı hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yarın Türkiye'yi konuk edecek Lüksemburg Milli Takımı hazırlıklarını tamamladı.

Lüksemburg Stadı'nda teknik direktör Luc Holtz yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Lüksemburg'da sakatlığı bulunan Edvin Muratovic antrenmanda yer almadı.

İdman, teknik direktör Holtz'un oyuncularıyla yaptığı konuşmayla başladı. Antrenman, koşu ve pas çalışmasıyla sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Lüksemburg ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 21.45'te başlayacak.

AA / Mehmet Özcan - Spor

Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title