Luka Doncic NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu

NBA'de Dallas Mavericks sahasında karşı karşıya geldiği Atlanta Hawks'i 148-143'lük skorla mağlup ederken, Dallas'ta Sloven basketbolcu Luka Doncic attığı 73 sayı ile NBA tarihinin bir maçta en çok sayı atan 4. oyuncu oldu.

NBA'de normal sezon 8 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets deplasmanda karşılaştığı Charlotte Hornets'a 138-104'lük skorla mağlup oldu. Bu sezonki 10. galibiyetini elde eden Charlotte'de Miles Bridges 21 sayı, 7 ribaund ve LaMelo Ball 15 sayı, 8 asistle oynadı. Ligdeki 23. yenilgisini alan Houston'da ise Jalen Green 36 sayı, 9 ribaund, Cam Whitmore de 24 sayı, 11 ribaund ile katkı verdi. Alperen ise 25 dakika parkede kaldı ve 11 sayı, 7 asist, 6 ribaund ve 1 blok ile maçı tamamladı.

San Antonio Spurs evinde galip

San Antonio Spurs evinde mücadele ettiği Portland Trail Blazers'ı 116-100'lük skorla yenerek 9. galibiyetini kazandı. San Antonio'da milli basketbolcu Cedi Osman 18 dakika süre aldığı müsabakada 7 sayı, 3 ribaund, 1 asist, 1 blok ve 1 top çalma ile oynarken, Jeremy Sochan 31 sayı, 14 ribaund ve Victor Wembanyama da 23 sayı, 12 ribaundluk performans sergiledi. Bu sezonki 33. mağlubiyetini alan Portland'da Anfernee Simons'ın 40 sayı, 10 asistlik double double yapsa da galibiyete yetmedi.

Doncic'ten tarihi performans

Dallas Mavericks konuk olduğu Atlanta Hawks'i 148-143 mağlup ederken, bu sezonki 25. galibiyetini aldı. Dallas'ta Luka Doncic 73 sayı, 10 ribaund, 7 asist ve 1 top çalma ile oynarken, tarihi bir performansa imza attı. Doncic, hem kariyer rekorunu kırdı hem de NBA tarihinin bir maçta en çok sayı atan 4. oyuncu oldu. Yıldız oyuncu aynı zamanda 70 sayı barajını geçen ilk Avrupalı basketbolcu olarak tarihe geçti. Ligdeki 27. kez yenilen Atlanta'da Trae Young 30 sayı, 11 asist, Jalen Johnson 25 sayı, 3 asist ve Bogdan Bogdanovic de 24 sayı, 4 ribaund ile oynadı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Atlanta Hawks: 143 - Dallas Mavericks: 148

Charlotte Hornets: 104 - Houston Rockets: 138

Indiana Pacers: 133 - Phoenix Suns: 131

Toronto Raptors: 107 - Los Angeles Clippers: 127

Memphis Grizzlies: 107 - Orlando Magic: 106

Milwaukee Bucks: 100 - Cleveland Cavaliers: 112

New Orleans Pelicans: 83 - Oklahoma City Thunder: 107

San Antonio Spurs: 116 - Portland Trail Blazers: 100 - İSTANBUL