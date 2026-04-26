Lucas Torreira'nın bu sezonki 4. gol sevinci

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Fenerbahçe derbisinde attığı golle bu sezonki gol sayısını 4'e çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların 3. golü Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'dan geldi. Müsabakanın 83. dakikasında Noa Lang'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde kaleci Mert Günok'un elinden kaçırdığı topu Torreira ağlara gönderdi ve skor 3-0 oldu.

30 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligde 3, toplamda 4. gol sevincini yaşadı.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Lucas Torreira, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

