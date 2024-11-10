Lucas Torreira kariyer rekorunu kırdı
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Samsunspor maçında Victor Osimhen'e yaptığı asistle bu sezonki asist sayısını 4'e çıkardı. Torreira, böylelikle kariyer rekorunu kırmış oldu.
Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Samsunspor maçında kariyer rekoru kırdı.
EN FAZLA ASİST YAPTIĞI SEZON
Uruguaylı orta saha oyuncusu, Victor Osimhen'in 3. dakikadaki golünde asisti yapan isim oldu. Torreira, bu sezonki asist sayısını 4'e yükselterek en fazla asist yaptığı sezona ulaştı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon sarı-kırmızılı formayı 16 maçta giyen ve hepsine ilk 11'de başlayan Lucas Torreira, 4 asistinin yanında bir de asist yaptı.