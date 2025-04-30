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Lucas Torreira'dan anlamlı Fenerbahçe paylaşımı

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Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, katıldığı bir etkinlikte Fenerbahçeli küçük bir taraftarın imza isteğini kırmadı. Uruguaylı futbolcu o anları sosyal medyadan paylaştı. Torreira, "Rakibiz ama asla düşmanlar değiliz" ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'nın katıldığı bir etkinlikte Fenerbahçeli taraftarın isteğini kırmaması gündeme oturdu. Uruguaylı orta saha, yaşanan o anları sosyal medyadan paylaşarak önemli bir mesaj verdi.

FENERBAHÇELİ TARAFTARA JEST

Yıldız orta saha,marka yüzü olduğu bir firmanın imza gününekatıldı. 29 yaşındaki futbolcu bu etkinlikte Fenerbahçe formalı bir çocuğun isteğini geri çevirmedi. Fenerbahçeli bir taraftar, Torreira'ya imzalaması için bir ürün verdi. Yıldız isim, bu isteği geri çevirmeyerek ürünü imzalayarak Fenerbahçeli taraftarı sevindirdi.

'RAKİBİZ AMA DÜŞMAN DEĞİLİZ'

Objektiflere yansıyan bu görüntüler sosyal medyada gündeme otururken Torreira'dan konuya ilişkin paylaşım geldi. Torreira paylaşımında "Rakibiz ama asla düşmanlar değiliz" ifadelerini kullandı. Uruguaylı yıldızın paylaşımında Sarı-kırmızılı kalplerin yanı sıra Sarı-lacivert kalpler de kullanması dikkat çekenler arasında yer aldı. Bu paylaşım sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

İşte Torreira'nın o paylaşımı;

Lucas Torreira'dan anlamlı Fenerbahçe paylaşımı

Lucas Torreira'dan anlamlı Fenerbahçe paylaşımı
Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıErgün Eroglu:

O kadar övdüğünüz Dzekoya kapak olsun ve diğerlerine

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Haber YorumlarıCaner Alp:

Bir fenerbahçeli olarak taktir ettim bu hareketi.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
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