Lucas Torreira'dan anlamlı Fenerbahçe paylaşımı

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'nın katıldığı bir etkinlikte Fenerbahçeli taraftarın isteğini kırmaması gündeme oturdu. Uruguaylı orta saha, yaşanan o anları sosyal medyadan paylaşarak önemli bir mesaj verdi.

FENERBAHÇELİ TARAFTARA JEST

Yıldız orta saha,marka yüzü olduğu bir firmanın imza gününekatıldı. 29 yaşındaki futbolcu bu etkinlikte Fenerbahçe formalı bir çocuğun isteğini geri çevirmedi. Fenerbahçeli bir taraftar, Torreira'ya imzalaması için bir ürün verdi. Yıldız isim, bu isteği geri çevirmeyerek ürünü imzalayarak Fenerbahçeli taraftarı sevindirdi.

'RAKİBİZ AMA DÜŞMAN DEĞİLİZ'

Objektiflere yansıyan bu görüntüler sosyal medyada gündeme otururken Torreira'dan konuya ilişkin paylaşım geldi. Torreira paylaşımında "Rakibiz ama asla düşmanlar değiliz" ifadelerini kullandı. Uruguaylı yıldızın paylaşımında Sarı-kırmızılı kalplerin yanı sıra Sarı-lacivert kalpler de kullanması dikkat çekenler arasında yer aldı. Bu paylaşım sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

İşte Torreira'nın o paylaşımı;