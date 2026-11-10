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Los Angeles 2028 atletizm kota sistemi 1810 sporcu için açıklandı

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Dünya Atletizm Birliği'nin 2028 Los Angeles atletizm kota sistemi açıklandı. Organizasyonda 23 kadın ve 23 erkek disiplini ile 2 karma yarış yapılacak, toplam 1810 sporcu mücadele edecek; sporcuların yaklaşık yüzde 40'ı baraj, yüzde 60'ı dünya sıralamasıyla katılacak.

2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda atletizm müsabakalarına katılım için uygulanacak kota sistemi açıklandı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Dünya Atletizm Birliği tarafından belirlenen programa göre, olimpiyatlarda 23 kadın ve 23 erkek disiplini ile 2 karma yarış yapılacak.

Toplam 1810 sporcunun mücadele edeceği organizasyonda, 4x100 metre karma bayrak yarışı da ilk kez olimpiyat programında yer alacak.

Los Angeles 2028'de çift yollu kota modeli uygulanacak. Buna göre sporcuların yaklaşık yüzde 40'ı belirlenen baraj derecelerini geçerek, yüzde 60'ı ise dünya sıralaması üzerinden olimpiyatlara katılma hakkı elde edecek.

Kota mücadelelerinde maraton için eleme dönemi 1 Kasım 2026 ile 30 Nisan 2028 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 10 bin metre, çoklu branşlar, yürüyüş ve bayrak yarışlarında 19 Aralık 2026-18 Haziran 2028, diğer tüm disiplinlerde ise 19 Haziran 2027-18 Haziran 2028 tarihleri arasındaki performanslar dikkate alınacak.

Her ülke, bireysel disiplinlerde en fazla 3 sporcuyla, bayrak yarışlarında ise her disiplin için bir takımla temsil edilebilecek.

Yürüyüş ve bayrak yarışlarında kota mücadelesi

Yarı maraton yürüyüş disiplininde kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı 48'er kişilik kota ayrıldı. Çin'in Hefei kentinde 9 Nisan 2028'de düzenlenecek Dünya Atletizm Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'nda ilk 12 sırayı alan sporcular doğrudan olimpiyat kotası kazanacak. Kalan 36 kişilik kontenjan ise dünya sıralamasına göre belirlenecek.

Bayrak yarışlarında her disiplinde 16 takım mücadele edecek. Bahamalar'da 22-23 Nisan 2028 tarihlerinde düzenlenecek Dünya Atletizm Bayrak Yarışları Şampiyonası'nda ilk 14 sırada yer alan ülkeler doğrudan olimpiyatlara katılma hakkı elde edecek. Kalan kontenjanlar, belirlenen eleme dönemindeki geçerli performanslara göre dağıtılacak.

Dünya Atletizm Birliği, olimpiyatlara katılım sürecinin takip edilebilmesi amacıyla Road to LA platformunu 2027 sonbaharında kullanıma açacak.

Olimpiyatlara katılım hakkı kazanan sporcuların ve bayrak takımlarının ilk listesi 20 Haziran 2028 tarihinde yayımlanacak.

Kaynak: AA
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