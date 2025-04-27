Londra Maratonu'nda Rekorlar Kırıldı

45. Londra Maratonu'nu kadınlarda Etiyopyalı Tigst Assefa, erkeklerde Kenyalı Sabastian Sawe kazandı.

Tokyo, Berlin, Boston, Chicago ve New York ile beraber 6 büyük maraton yarışından biri olan 42,195 kilometrelik mücadele, İngiltere'nin başkenti Londra'da koşuldu.

Müsabakayı 2 saat 15 dakika 50 saniyeyle ilk sırada tamamlayan Assefa, "yalnızca kadınlar" kategorisinde dünya rekoru kırdı. Assefa, geçen sene Londra'da 2.16.16 ile koşan Kenyalı Peres Jepchirchir'in süresini geride bıraktı.

Kadınlarda 2021 Londra Maratonu galibi Kenyalı Joyciline Jepkosgei, 2.18.44'lük süresiyle ikinciliği, bitiş çizgisine 2 saat 19 dakikada ulaşan olimpiyat şampiyonu Hollandalı Sifan Hassan ise üçüncülüğü elde etti.

Erkeklerde ilk sırayı, 2 saat 2 dakika 27 saniyelik derecesiyle Sabastian Sawe aldı. Ugandalı Jacob Kiplimo, 2.03.37'lik zamanıyla ikinci, Londra'da geçen senenin kazananı Kenyalı Alexander Mutiso Munyao 2.04.20'lik süresiyle üçüncü oldu.

Kariyerinde iki olimpiyat ve 4'ü Londra'da olmak üzere 11 büyük maraton şampiyonluğu bulunan 40 yaşındaki Kenyalı Eliud Kipchoge ise yarışı 6. sırada tamamladı.