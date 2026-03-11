Liverpool'un yıldızı Szoboszlai'nin zor anları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan mücadelede RAMS Park'taki atmosfer bir kez daha gündem oldu. Liverpool'un yıldız orta saha oyuncusu Dominik Szoboszlai, tribünlerden yükselen yoğun ıslıklar nedeniyle maç sırasında kulaklarını kapatmak zorunda kaldı.

RAMS PARK'TA KULAKLARI SAĞIR EDEN ATMOSFER

Galatasaray taraftarının maç boyunca yarattığı yoğun baskı ve gürültü İngiliz ekibinin oyuncularını zorladı. Özellikle Liverpool'un Macar yıldızı Dominik Szoboszlai, tribünlerden yükselen yüksek sesli ıslıklar nedeniyle bir pozisyon sırasında kulaklarını kapatarak tepki verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Szoboszlai'nin bu anları kısa sürede sosyal medyada yayılırken, birçok futbolsever RAMS Park'taki atmosferi yeniden gündeme taşıdı. Taraftarların oluşturduğu gürültünün rakip oyuncular üzerinde ciddi baskı yarattığı yorumları yapıldı.