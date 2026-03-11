Haberler

Liverpool'un yıldızı Szoboszlai'nin zor anları

Liverpool'un yıldızı Szoboszlai'nin zor anları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray–Liverpool maçında RAMS Park'taki yoğun ıslıklar nedeniyle Liverpoollu Dominik Szoboszlai'nin maç içinde kulaklarını kapattığı anlar gündem oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan mücadelede RAMS Park'taki atmosfer bir kez daha gündem oldu. Liverpool'un yıldız orta saha oyuncusu Dominik Szoboszlai, tribünlerden yükselen yoğun ıslıklar nedeniyle maç sırasında kulaklarını kapatmak zorunda kaldı.

RAMS PARK'TA KULAKLARI SAĞIR EDEN ATMOSFER

Galatasaray taraftarının maç boyunca yarattığı yoğun baskı ve gürültü İngiliz ekibinin oyuncularını zorladı. Özellikle Liverpool'un Macar yıldızı Dominik Szoboszlai, tribünlerden yükselen yüksek sesli ıslıklar nedeniyle bir pozisyon sırasında kulaklarını kapatarak tepki verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Szoboszlai'nin bu anları kısa sürede sosyal medyada yayılırken, birçok futbolsever RAMS Park'taki atmosferi yeniden gündeme taşıdı. Taraftarların oluşturduğu gürültünün rakip oyuncular üzerinde ciddi baskı yarattığı yorumları yapıldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beyaz Saray'da olay görüntü! Sırrı sonradan ortaya çıktı

Ses getiren kare! Bakın sırrı neymiş
Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...

Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti
Günler süren emeğin perde arkası ortaya çıktı

Hepimizi ekrana kilitleyen görüntünün perde arkası
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Beyaz Saray'da olay görüntü! Sırrı sonradan ortaya çıktı

Ses getiren kare! Bakın sırrı neymiş
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
AVM'de kan donduran olay! Daha hayatının baharındaydı

AVM'de kan donduran olay! Daha hayatının baharındaydı