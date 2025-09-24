Galatasaraylıları kara kara düşündüren görüntü
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Liverpool, sosyal medyada gündem oldu. İngiliz ekibinin antrenmanından paylaşılan kısa bir video futbolseverler arasında büyük yankı uyandırdı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'un antrenmanından paylaşılan bir görüntü sosyal medyada gündem oldu.
VİDEO VİRAL OLDU
Görüntülerde, Liverpoollu futbolculara fiziki darbeler uygulanmasına rağmen oyuncuların hiçbir şekilde sarsılmadıkları dikkat çekti. Takımın dayanıklılık çalışmasından bir kesit olduğu anlaşılan video, kısa sürede binlerce etkileşim alarak sosyal medyada gündem listelerine girdi.
Galatasaray ile Liverpool arasındaki karşılaşmalar öncesi bu görüntüler, futbolseverler tarafından "İngiliz ekibinin fiziksel gücünün göstergesi" olarak yorumlandı.