Liverpool radara aldı bile! Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor

EURO 2024'te Hollanda'ya elenen A Milli Takımımızın başarılı oyuncularından Barış Alper Yılmaz'a dünya devi Liverpool'un talip olduğu öğrenildi.

DEV KULÜPLER PEŞİNDE

İngiltere'den Manchester United, Tottenham ve Aston Villa'nın da ilgilendiği 24 yaşındaki forvet oyuncusunun Hollanda savunmasında forma giyen dünyaca ünlü isimler Virgil van Dijk ile Ake karşısında kurduğu üstünlük, kendisine hayran bıraktı. Liverpool'un maçtan sonra sarı-kırmızılı oyuncu için hemen çalışma başlattığı belirtildi.

30 MİLYON EURO

Barış Alper için 30 milyon euro bonservis belirleyen Galatasaray, özellikle Hollanda maçından sonra bu rakamın çok daha üzerinde bir satışa sıcak bakıyor.