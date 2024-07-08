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Liverpool radara aldı bile! Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gösterdiği performans ve Hollanda'ya karşı oynadığı çeyrek final maçıyla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz, Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un radarına girdi. Manchester United, Tottenham ve Aston Villa'nın da ilgilendiği 24 yaşındaki forvetin, Hollanda savunmasına karşı ortaya koyduğu üstün performans, İngilizleri de etkiledi. Liverpool'un maçın ardından Yılmaz için hemen çalışma başlattığı belirtildi.

EURO 2024'te Hollanda'ya elenen A Milli Takımımızın başarılı oyuncularından Barış Alper Yılmaz'a dünya devi Liverpool'un talip olduğu öğrenildi.

DEV KULÜPLER PEŞİNDE

İngiltere'den Manchester United, Tottenham ve Aston Villa'nın da ilgilendiği 24 yaşındaki forvet oyuncusunun Hollanda savunmasında forma giyen dünyaca ünlü isimler Virgil van Dijk ile Ake karşısında kurduğu üstünlük, kendisine hayran bıraktı. Liverpool'un maçtan sonra sarı-kırmızılı oyuncu için hemen çalışma başlattığı belirtildi.

30 MİLYON EURO

Barış Alper için 30 milyon euro bonservis belirleyen Galatasaray, özellikle Hollanda maçından sonra bu rakamın çok daha üzerinde bir satışa sıcak bakıyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Barış Alper Yılmaz Manchester United Galatasaray Liverpool Tottenham Hollanda Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (8)

Recep Aydın:

Ben bir galatasaraylı olarak beğenmedim gitmesi yerinde bir karar olur

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A.talha Durgut:

Ey cimbom Barışın fiyati 70 milyon

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SELÇUK GÜNDOĞDU:

BARIŞ ALPERİ SAĞ KANATTA OYNATACAK OLAN TAKIM ALMALI,GOLCÜ OLARAK ALAN YANDI

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Mehmet Alper Hakan:

insallah giderde herkes görür gs nin bolan şişirme taktiğini. Bu adam değil ingilterede türkiyenin alt liglerinde bile oynayacak kapasiteye sahip değil

9
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Ahmet Aydın null:

bizim futbolcular avrupaya gittiği zaman koreriyiyor

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Emrehan Ozgen:

koreri ne ola ki? kokoreç gibi bişey mi?

yanıt17
yanıt0
Birol Tiryaki:

Milli takımda hiçbirşey yapmamasına rağmen sürekli oynatılmasındaki amaç buydu zaten herzaman dediğimiz milli takım onbirini menajerler kuruyor

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Hayat kısa kuşlar uçuyor null:

nerde o günler:)

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