Liverpool radara aldı bile! Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gösterdiği performans ve Hollanda'ya karşı oynadığı çeyrek final maçıyla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz, Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un radarına girdi. Manchester United, Tottenham ve Aston Villa'nın da ilgilendiği 24 yaşındaki forvetin, Hollanda savunmasına karşı ortaya koyduğu üstün performans, İngilizleri de etkiledi. Liverpool'un maçın ardından Yılmaz için hemen çalışma başlattığı belirtildi.
EURO 2024'te Hollanda'ya elenen A Milli Takımımızın başarılı oyuncularından Barış Alper Yılmaz'a dünya devi Liverpool'un talip olduğu öğrenildi.
DEV KULÜPLER PEŞİNDE
İngiltere'den Manchester United, Tottenham ve Aston Villa'nın da ilgilendiği 24 yaşındaki forvet oyuncusunun Hollanda savunmasında forma giyen dünyaca ünlü isimler Virgil van Dijk ile Ake karşısında kurduğu üstünlük, kendisine hayran bıraktı. Liverpool'un maçtan sonra sarı-kırmızılı oyuncu için hemen çalışma başlattığı belirtildi.
30 MİLYON EURO
Barış Alper için 30 milyon euro bonservis belirleyen Galatasaray, özellikle Hollanda maçından sonra bu rakamın çok daha üzerinde bir satışa sıcak bakıyor.