Liverpool Forveti Diogo Jota, Trajik Bir Kazada Hayatını Kaybetti

Liverpool forveti Diogo Jota, İspanya'da bir araba kazasında kardeşi Andre Silva'yla birlikte hayatını kaybetti.

28 yaşındaki futbolcu 22 Haziran'da evlenmişti.

Zamora kentinde yerel saatle 01:30 civarı gerçekleşen kazada, iki kardeşin içinde bulunduğu Lamborghini aracın, başka bir aracı sollarken tekerinin patladığı ve yoldan çıkarak kaza yaptıktan sonra alev aldığı açıklandı.

Portekizli futbolcu 2020'den bu yana İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un formasını giyiyordu.

Jota Liverpool formasıyla 2020'den bu yana FA Cup, Lig Kupası, Community Shield (İngiltere Süper Kupası) ve Premier Lig'de şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

26 yaşındaki kardeşi Andre Silva ise Portekiz İkinci Ligi'ndeki Penafiel'de forma giyiyordu.

İki kardeşin gençliklerinde birlikte formasını giydiği Portekiz'in Porto takımı da "Derin bir şok ve üzüntü içindeyiz" diyerek ikilinin Porto formasıyla çekilmiş siyah - beyaz bir fotoğrafını paylaştı.

Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proenca, Jota'nın ölümü hakkında bir açıklama yaparak "O müthiş bir futbolcudan daha fazlasıydı" dedi ve ekledi:

"Milli takım için nerdeyse 50 kere forma giymiş bir futbolcu olarak sıra dışı bir kişiliği ve bulaşıcı bir neşesi vardı.

"Diogo ve Andre'nin kaybı, Portekiz futbolu için yeri doldurulamayacak bir kayıp. Onların anısını yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Portekiz futbol camiasının bu haberin ardından yıkıldığını belirten Proenca, bu akşam Avrupa Kadınlar Şampiyonası'ndaki Portekiz - İspanya maçı öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması için UEFA'ya başvuru yaptıklarını da ekledi.