Liverpool, Florian Wirtz ile Anlaştı!
İngiltere Premier Lig'i kazanan Liverpool, Bayer Leverkusen'in genç yıldızı Florian Wirtz ile uzun süreli sözleşme imzaladı. Wirtz, bu sezon 45 maçta 16 gol ve 14 asistle dikkat çekti.
İngiltere Premier Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Liverpool, Bayer Leverkusen'in 22 yaşındaki Alman oyuncusu Florian Wirtz ile sözleşme imzaladı.
Liverpool, Bayer Leverkusen'den Florian Wirtz'i kadrosuna kattı. İngiliz ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada Alman futbolcuyla uzun süreli sözleşme imzalandığı belirtilirken, bonservis konusunda ise açıklama yapılmadı.
Florian Wirtz, Bayer Leverkusen formasıyla bu sezon 45 maçta 16 gol atıp 14 asist yaptı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor