Liverpool'da bir devir kapanıyor! Salah için ortaya atılan iddia dünya futbolunda büyük ses getirdi
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Real Madrid, Liverpool forması giyen Mohamed Salah için sezon sonunda harekete geçmeyi planlıyor. Eflatun-beyazlılar sözleşmesi 2025 yılında bitecek Mısırlı yıldız için yüklü bir teklifle Liverpool'un kapısını çalabilir.
Bu sezon takımının aksine bireysel performansıyla göz dolduran Mohamed Salah, Real Madrid'i peşine taktı.
REAL YÜKLÜ BİR TEKLİF YAPACAK
Defansa Central'de yer alan habere göre, Real Madrid sezon sonunda Mohamed Salah'ı renklerine bağlamak için düğmeye basacak. Eflatun-beyazlılar İngiliz devinin kapısını yüklü bir teklifle çalmayı düşünüyor.
SALAH'IN BU SEZON KARNESİ
Mohamed Salah, bu sezon Liverpool formasıyla 39 resmi maça çıktı. Mısırlı yıldız, bu karşılaşmalarda takımına 22 gol-11 asistlik katkı verdi.
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