Liverpool'da bir devir kapanıyor! Salah için ortaya atılan iddia dünya futbolunda büyük ses getirdi

Real Madrid, Liverpool forması giyen Mohamed Salah için sezon sonunda harekete geçmeyi planlıyor. Eflatun-beyazlılar sözleşmesi 2025 yılında bitecek Mısırlı yıldız için yüklü bir teklifle Liverpool'un kapısını çalabilir.