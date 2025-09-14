Haberler

Liverpool, Burnley'yi Penaltı ile Geçti

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Burnley karşısında zorlandığı maçı uzatma dakikalarında bulduğu penaltı golüyle 1-0 kazandı. Mısırlı yıldız Muhammed Salah, 90+5. dakikada penaltıyı gole çevirerek takımına galibiyeti getirdi.

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Burnley'yi 1-0 yendi.

Ligin 4. haftasında Burnley ile Liverpool, Turf Moor Stadı'nda karşılaştı.

Liverpool, karşılaşma boyunca katı savunma yapan Burnley defansını aşmakta zorlansa da uzatma dakikalarında bulduğu golle galip geldi.

Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, 90+5. dakikada penaltıdan attığı golle Liverpool'u 1-0'lık galibiyete taşıdı.

Ev sahibi ekipte Lesley Ugochukwu, 84. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

"Kırmızılar" ligde 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürdü. Burnley ise 3 puanla 17. sırada kaldı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
