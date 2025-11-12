Haberler

Türk futbolunda bahis skandalı! TFF Başkanı "Ligler devam edecek mi?" sorusunu yanıtladı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Türk futbolunda bahis skandalı! TFF Başkanı 'Ligler devam edecek mi?' sorusunu yanıtladı Haber Videosunu İzle
Türk futbolunda bahis skandalı! TFF Başkanı 'Ligler devam edecek mi?' sorusunu yanıtladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis soruşturması sonrası liglerin durumu hakkında açıklamada bulundu. Hacıosmanoğlu, "Kulüplerle konuşuyoruz. Hukuk birimi konuyu değerlendiriyor. Liglerin devam etmesi için bir formül bulmaya çalışıyoruz" dedi.

  • Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig ve 3. Lig'e iki hafta ara verdi.
  • Türkiye Futbol Federasyonu 1024 futbolcunun bahis oynadığını açıkladı ve bu futbolcular Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
  • Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesine göre, bahis yapan kulüp yöneticileri tespit edilirse ilgili kulüpler bir alt lige düşürülebilir.

Türkiye'de bahis soruşturmasıyla ilgili her geçen yeni detaylar, yeni isimler ortaya çıkarken, liglerin durumu merak edilmeye başlandı.

2. LİG VE 3. LİG'E İKİ HAFTA ARA VERİLDİ

TFF 1024 futbolcunun bahis oynadığını ve bu isimlerin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı. Süper Lig'den 27, 1. Lig'den 77, 2. Lig'den 282, 3. Lig'den 629 futbolcu ile 9 profesyonel oyuncu disipline gönderildi. 2. Lig ve 3. Lig'e iki hafta ara verdi.

Önümüzdeki günlerde bahis oynayan futbolcularının sayısının artabileceği iddia edilirken, federasyon cephesinden liglerin durumuyla ilgili açıklama geldi. Bahis oynayan futbolcuların en az 3 ay ceza alması beklenirken, liglerin geleceği için TFF'nin çözüm aradığı duyuruldu.

"BİR FORMÜL BULMAYA ÇALIŞIYORUZ"

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun A Spor'a yaptığı açıklamada "Kulüplerle konuşuyoruz. Hukuk birimi konuyu değerlendiriyor. Liglerin devam etmesi için bir formül bulmaya çalışıyoruz" dedi.

KÜME DÜŞME TEHLİKESİ

Öte yandan bahis yapan başkanlar, yöneticiler tespit edilirse ve 'müsabaka sonucunu etkilediği' yönünde karar çıkarsa, Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesine göre ilgili kulüplere bir alt lige düşürme cezası verilebilir.

Müsabakanın sonucunu veya sürecini hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkilemek yasaktır. Teşvik primi verilmesi de bu kapsamdadır. Yargılama sonucunda yöneticiler veya başkanlar ceza alırsa, Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesi kapsamında ilgili kulüpler küme düşme ile karşı karşıya kalacak.

MADDE 56 NE DİYOR?

(a) Yukarıda belirtilen ihlalleri gerçekleştiren kişilere sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.

(b) Yukarıda belirtilen ihlallerin kulüp yöneticileri tarafından gerçekleştirilmiş olması durumunda ilgili kulüplere bir alt lige düşürme cezası verilir.

(c) İhlalde sorumluluğu bulunan kişilere ayrıca para cezası verilebilir.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Acının tarifi yok! Uçak kazasında 10 şehit veren üs

Acının tarifi yok! Uçak kazasında 10 şehit veren üs
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için Erdoğan müjdeyi verdi
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSedat A.:

Bahis şirketi sahibi başkanın takımı şampiyon yapılmazsa yeni listeler yolda. Adam isterse lig durur. FENERASYON bahis patronuma teslim..

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Süper ligi iptal edemezler..Düjitürk buna müsade etmez..Dijital kimin ,tabii ki Kataaaaarrrrrlıların!!!

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve taş atan oğlunu yakalamak isterken balkondan düştü

Eve taş atan oğlunu yakalamak isterken balkondan düştü
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay

Uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Polislere maaş promosyonu müjdesi! Tarih belli oldu

Polislere müjde! İşte hesaplara yatacağı tarih
Eve taş atan oğlunu yakalamak isterken balkondan düştü

Eve taş atan oğlunu yakalamak isterken balkondan düştü
Şehit Nuri Özcan'ın babası: En büyük tesellim şehit babası olmam

Şehit babasının sözleri yürekleri dağladı: En büyük tesellim...
Dünya devinde Kenan Yıldız krizi

Dünya devinde Kenan krizi
Trafik kazası geçiren Özgü Namal taburcu oldu

Trafik kazası geçiren Özgü Namal'dan yeni haber
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
Hayko Cepkin yasa boğuldu! Şehit askerlerimizle daha önce aynı uçakta uçmuş

Acı haberle yıkıldı! Şehitlerimizle olan fotoğrafını paylaştı
19 yaşındaki genç, kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
''Bahis oynayan futbolcular cezalandırılmalıdır'' diyen Dursun Özbek'ten kritik uyarı

Dursun Özbek: Bahis oynayan futbolcular cezalandırılmalıdır ama...
İmamoğlu'ndan İBB iddianamesine ilk tepki: Duruşmalar canlı yayınlansın

2352 yıl hapsi istenen İmamoğlu'ndan ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.