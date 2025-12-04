Ligin son maçında sahaya çıkan Neymar neler yaptı neler

Santos'un yıldızı Neymar, ligin son haftasında takımını yalnız bırakmadı. Küme düşme tehlikesi yaşayan Brezilya ekibi, kritik maçta Juventude deplasmanına çıkarken, sakatlığı bulunan Neymar buna rağmen ilk 11'de sahadaki yerini aldı. Tecrübeli oyuncunun bu tercihi hem teknik ekibi hem de taraftarları duygulandırdı.

HAT-TRICK YAPARAK SANTOS'U KURTARDI

Maça damgasını vuran isim olan Neymar, biri penaltıdan olmak üzere üç kez fileleri havalandırdı. Santos'un 3-0 kazandığı karşılaşmada takımının tüm gollerini kaydeden Brezilyalı yıldız, adeta tek başına takımını sırtladı. Bu skorun ardından Santos ligi 14. sırada tamamlayarak kümede kalmayı başardı.

ALKIŞLARLA OYUNDAN ÇIKTI

Karşılaşmada üstün performans sergileyen Neymar, 83. dakikada oyundan alınırken tribünlerden büyük alkış aldı. Sezon boyunca sakatlıklarla boğuşmasına rağmen son hafta fedakârlık göstererek sahaya çıkması, "liderlik" ve "kulübe bağlılık" örneği olarak yorumlandı.