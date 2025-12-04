Ligin son maçında sahaya çıkan Neymar neler yaptı neler
Sakatlığına rağmen sahaya çıkan Santos'un yıldızı Neymar, Juventude deplasmanında attığı üç golle büyük bir kahramanlık gösterdi ve takımını küme düşme tehlikesinden kurtardı. Maça damga vuran Neymar, biri penaltıdan olmak üzere üç kez fileleri havalandırdı ve Santos'un 3-0 kazandığı karşılaşmada tüm gollerini kaydetti. Bu skorun ardından Santos ligi 14. sırada tamamlayarak kümede kalmayı başardı.
Santos'un yıldızı Neymar, ligin son haftasında takımını yalnız bırakmadı. Küme düşme tehlikesi yaşayan Brezilya ekibi, kritik maçta Juventude deplasmanına çıkarken, sakatlığı bulunan Neymar buna rağmen ilk 11'de sahadaki yerini aldı. Tecrübeli oyuncunun bu tercihi hem teknik ekibi hem de taraftarları duygulandırdı.
HAT-TRICK YAPARAK SANTOS'U KURTARDI
Maça damgasını vuran isim olan Neymar, biri penaltıdan olmak üzere üç kez fileleri havalandırdı. Santos'un 3-0 kazandığı karşılaşmada takımının tüm gollerini kaydeden Brezilyalı yıldız, adeta tek başına takımını sırtladı. Bu skorun ardından Santos ligi 14. sırada tamamlayarak kümede kalmayı başardı.
ALKIŞLARLA OYUNDAN ÇIKTI
Karşılaşmada üstün performans sergileyen Neymar, 83. dakikada oyundan alınırken tribünlerden büyük alkış aldı. Sezon boyunca sakatlıklarla boğuşmasına rağmen son hafta fedakârlık göstererek sahaya çıkması, "liderlik" ve "kulübe bağlılık" örneği olarak yorumlandı.