Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar

Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar
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Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar
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Mısır Ligi'nde Al Ahly, sezonu 45. kez birinci sırada tamamladı. Ancak ikinci sıradaki Pyramids, CAS'a yaptığı itiraz sonucunu beklemeden şampiyonluk kutlaması yaptı. Al Ahly'nin puan silme cezası alması durumunda, Pyramids'in şampiyon olacağı düşünülüyor. Al Ahly, Zamelek ile oynayacağı Kahire derbisine yabancı hakem atanmaması nedeniyle sahaya çıkmamış ve hükmen yenik sayılmıştı.

Mısır Ligi'nde Al Ahly, sezonun son haftasında Pharco'yu 6-0 mağlup ederek ligi ilk sırada tamamladı. Al Ahly bu sonuçla Mısır Ligi'nde 45. kez şampiyon olurken sezonu 2. sırada bitiren Pyramids kulübü, ilginç bir hamle imza attı.

ŞAMPİYONLUK KUTLADILAR

Pyramids, lider Al Ahly'nin puan silme cezası alması yönünde CAS'a yaptığı başvuru henüz sonuçlanmamasına rağmen son hafta şampiyonluk kutladı.

Al Ahly, Mısır Ligi'nde Zamelek ile oynayacağı Kahire derbisine yabancı hakem atanmaması nedeniyle sahaya çıkmamış ve hükmen yenik sayılmıştı. Pyramids ise federasyonun ceza vereceğine yönelik açıklamasını istinaden CAS'a itirazda bulunarak rakibinin puan silme cezası almasını talep etmişti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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