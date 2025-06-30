Ligde final oynayan Beşiktaş Fibabanka'da 6 ayrılık birden

Ligde final oynayan Beşiktaş Fibabanka'da 6 ayrılık birden
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Derek Needham, Emanuel Terry, Dustin Sleva, Uros Plavsic, Kyle Allman ve Kelan Martin ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunu 2. tamamlayan Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 6 yabancı oyuncuyla yollar ayrıldı.

6 İSME KATKILARI İÇİN TEŞEKKÜR EDİLDİ

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Derek Needham, Emanuel Terry, Dustin Sleva, Uros Plavsic, Kyle Allman ve Kelan Martin'e verdiği emekler için teşekkür edilirken, oyuncular için kariyerlerinin devamında başarı dilekleri paylaşıldı.

YENİ TRANSFERLER YAKINDA

Öte yandan gelecek sezon planlamalarını sürdüren Siyah-beyazlılarda takıma katılacak yeni transferlerin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Türkiye mutlak butlanı konuşurken dikkat çeken anket: Kılıçdaroğlu mu, Özel mi?

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? 28 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İbrahim Hacıosmanoğlu affını istedi

Hacıosmanoğlu affını istedi
Domenec Torrent, Galatasaray'dan öyle bir ismi istiyor ki taraftar havalara uçacak

Galatasaray'dan öyle bir ismi istiyor ki taraftar havalara uçacak
Padişah gibi! Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a yapılan özel hizmetler yok artık dedirtti

Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a sunulan özel hizmetlere bakın
Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin

Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık

Emekli zammı Erdoğan'ın masasında! İşte konuşulan en düşük aylık
Yetiştiği kulübün profesyonel sözleşme teklifini kabul etmedi, Süper Lig ekibiyle anlaştı

Yetiştiği kulübün teklifini kabul etmedi, Süper Lig ekibiyle anlaştı
Kız isteme tartışmasında tabancayla vurulan polis memuru hayatını kaybetti

Kız istemeye giden polis silahla vurularak öldürüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.