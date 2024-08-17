Lig tarihine geçecek! Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisini belirledi

Süper Lig devi Fenerbahçe ve milli takımın yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere Premier Lig takımı Brighton'a transfer gündemde.

BONSERVİS BELİRLENDİ

Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe, Brighton ile temas halinde olan Kadıoğlu'ndan 40 milyon euro bonservis geliri bekliyor. İngiliz ekibinin Ferdi için gözden çıkardığı rakam ise an itibarıyla bonuslarla birlikte 35 milyon euro.

Fenerbahçe, Brighton'ın söz konusu rakamlara çıkması durumunda Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığına izin verecek. Aksi durumunda Ferdi Kadıoğlu takımda kalacak ve Sarı-Lacivertliler oyuncunun ücretinde iyileştirmeye gidecek.

KADROYA ALINDI

Sakatlığı sebebiyle Lille maçında forma giyemeyen Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig'de bu akşam oynanacak Göztepe karşılaşmasının kadrosunda yer alıyor.