Üye Girişi
Haberler

Lig tarihine geçecek! Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisini belirledi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olması gündemde olan Ferdi Kadıoğlu için bonservis bedeli belirlendi. Fenerbahçe, Ferdi için 40 milyon euro bonservis bedeli bekliyor. Şu anki teklif ise bonuslarla birlikte 35 milyon euro. Fenerbahçe, teklifin yükselmesi durumunda Kadıoğlu'nun ayrılığına izin verecek. Aksi halde oyuncunun ücretinde iyileştirme yapılacak.

Süper Lig devi Fenerbahçe ve milli takımın yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere Premier Lig takımı Brighton'a transfer gündemde.

BONSERVİS BELİRLENDİ

Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe, Brighton ile temas halinde olan Kadıoğlu'ndan 40 milyon euro bonservis geliri bekliyor. İngiliz ekibinin Ferdi için gözden çıkardığı rakam ise an itibarıyla bonuslarla birlikte 35 milyon euro.

Fenerbahçe, Brighton'ın söz konusu rakamlara çıkması durumunda Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığına izin verecek. Aksi durumunda Ferdi Kadıoğlu takımda kalacak ve Sarı-Lacivertliler oyuncunun ücretinde iyileştirmeye gidecek.

KADROYA ALINDI

Sakatlığı sebebiyle Lille maçında forma giyemeyen Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig'de bu akşam oynanacak Göztepe karşılaşmasının kadrosunda yer alıyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe Spor Spor Haberler

500

Yorumlar (3)

Karahan Elmas:

Ismi Freed Koonty olsaydi , kesin 100 milxonda asga gitmezdi

8
1
yanıtYanıtla
Hakan Yildiz:

Satılmaması Fenerbahçe’ye daha büyük gelir getirir… Ferdi 45-60 Milyondan aşağı bir rakama verilmez seneye gene satarsın 35 e rahat

2
0
yanıtYanıtla
Hasan Turk:

Hani gitmisti satis bitmisti.

2
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 17 Ağustos Cumartesi bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef son eleme adayı kim oldu? 17 Ağustos 7. eleme adayı kim? MasterChef eleme adayları kim? 17 Ağustos Cumartesi bugün kim potaya gitti? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 17 Ağustos Cumartesi Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Bacaksız Tuncay Akça neden öldü? Hababam Sınıfı Bacaksız Tuncay Akça kimdir? Vadeli Hayat filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Vadeli Hayat filmi ne zaman, nerede çekildi? Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi ne zaman, nerede çekildi? Uyumsuz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Uyumsuz filmi ne zaman, nerede çekildi? Şangay Şövalyeleri filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Şangay Şövalyeleri filmi ne zaman, nerede çekildi? MasterChef Kiş Loren tarifi! En güzel Kiş Loren tarifi! Quiche Lorraine tarifi nasıl yapılır? Kiş Loren için malzemeler! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 17 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 17 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 17 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 17 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 17 Ağustos depremi fotoğrafları, sözleri, mesajları! 17 Ağustos 1999 depremi ile ilgili paylaşılacak resimler, sözler ve mesajlar! İcardi'nin golü neden iptal edildi? Torreira pozisyonu faul mü, değil mi? (Konyaspor Galatasaray) ChatGPT çöktü mü? OPENAI ChatGPT ne zaman açılacak? ChatGPT neden açılmıyor 16 Ağustos 2024? Konyaspor Galatasaray istatistikleri! Konyaspor Galatasaray stats, futbolcu puanları ne? Konyaspor Galatasaray maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS 16 Ağustos maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Galatasaray maçı bitti mi Konyaspor Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! 16Ağustos GS Konya maçı kaç kaç, canlı maç skoru! İl emri verilecek mi MEB 2024?
title