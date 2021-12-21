Lider, İzmir'de hız kesmedi! Trabzonspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti - Haberler

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Lider, İzmir'de hız kesmedi! Trabzonspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti

Haberler.com - Spor
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Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti. Liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer bu sonuçla puanını 45 yaparken en yakın rakibi Konyaspor'a da maç fazlasıyla 12 puan fark attı.

Lider Trabzonspor zorlu İzmir deplasmanından 3 puan çıkarmasını bildi. Altay'ı 2-1'le geçen bordo-mavililer liderliğin, perçinlerken, şampiyonluk yürüyüşüne de emin adımlarla devam etti.

TRABZONSPOR'U CORNELIUS TAŞIDI

Karşılaşmada Altay'ın golünü 33. dakikada Cebrail Karayel atarken Trabzonspor'da 51. ve 88. dakikada sahneye çıkan Cornelius, bordo-mavililere zaferi getirdi. Fırtına 2-1 kazandığı maçın ardından zirvede puanını 45'e yükseltti ve en yakın rakibi Konyaspor'la arasındaki farkı maçı fazlasıyla 12'ye yükseltti.

Haberler.com - Spor

Trabzonspor, Süper Lig, Spor, Haberler

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