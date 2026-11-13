Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Lider Beşiktaş, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde yarın ABB FOMGET'in konuğu olacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında ABB FOMGET, yarın 14.00'te Batıkent Futbol Sahası'nda lider Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ligde 2. sıradaki ABB FOMGET'in 7 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyeti; zirvedeki Beşiktaş'ın 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyeti bulunuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak.

ABB FOMGET Batıkent Futbol Sahası'ndaki müsabaka, saat 14.00'te başlayacak.

Başkent ekibi, ligde 7 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetiyle 2. sırada bulunuyor.

İstanbul ekibi ise 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle zirvede yer alıyor.

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
İstifa eden Nvidia CEO'suna ilk iş teklifi Elon Musk'tan

Yasak aşk skandalı işinden etmişti: İlk teklif çok ünlü bir isimden

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Askeri helikopterin kaza kırıma uğradığı bölge havadan görüntülendi

İşte facianın yaşandığı yerin havadan görüntüsü
BİM'den dev satın alma! Türkiye'nin büyüklerinden birini bünyesine katıyor

BİM'den sürpriz hamle! Türkiye'nin ikinci büyük üreticisini aldı
Kevin De Bruyne'den Türk futbolculara çok konuşulacak eleştiri: Herkes...20

Kevin De Bruyne'den Türk futbolculara çok konuşulacak eleştiri: Herkes...
Amatör maçta kavga; 5 futbolcu yaralandı

Bir hiç uğruna bu hale geldiler
Oğuzhan Koç'a kira şoku! Mahkemenin belirlediği rakam dudak uçuklattı13

Oğuzhan Koç'a kira şoku! Mahkemenin belirlediği rakam dudak uçuklattı
Ormanda yasak aşk! Karısı konumundan bulup bastı

Ormanda yasak aşk yaşarken olanlar oldu
İki ülkenin birleşmesi kaçınılmaz! Tarihi mesaj sonrası savaş uçakları havalandı

İki ülkenin birleşmesi kaçınılmaz! Tarihi mesaj sonrası alarm