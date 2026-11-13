Lider Beşiktaş, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde yarın ABB FOMGET'in konuğu olacak

Lider Beşiktaş, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde yarın ABB FOMGET'in konuğu olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında ABB FOMGET, yarın 14.00'te Batıkent Futbol Sahası'nda lider Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ligde 2. sıradaki ABB FOMGET'in 7 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyeti; zirvedeki Beşiktaş'ın 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyeti bulunuyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak.
ABB FOMGET Batıkent Futbol Sahası'ndaki müsabaka, saat 14.00'te başlayacak.
Başkent ekibi, ligde 7 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetiyle 2. sırada bulunuyor.
İstanbul ekibi ise 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle zirvede yer alıyor.
Kaynak: AA