Leroy Sane'yi İstanbul'a getiren Galatasaray'dan bir bomba daha

Süper Lig devi Galatasaray, Leroy Sane'de sonra bu kez İlkay Gündoğan'ı renklerine bağlamak transfer çalışmalarına başladı.

İLKAY GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. 34 yaşında tecrübeli orta saha için Suudi Arabistan'dan da teklifler olduğu, ancak Galatasaray'ın transferde önde olduğu kaydedildi.

Barcelona ve Manchester City gibi büyük kulüplerin formasını giyen İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a transferi kısa süre içerisinde netlik kazanabilir.