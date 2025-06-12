Leroy Sane'yi İstanbul'a getiren Galatasaray'dan bir bomba daha

Leroy Sane'yi İstanbul'a getiren Galatasaray'dan bir bomba daha
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Galatasaray, transfer döneminde atağa kalktı. Leroy Sane'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, bu kez Manchester City'nin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan'ı renklerine bağlamak için harekete geçti. Tecrübeli orta saha oyuncusu Gündoğan'ın Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ve Suudi Arabistan'dan da teklifler olduğu ancak Galatasaray'ın transferde önde olduğu belirtildi.

Süper Lig devi Galatasaray, Leroy Sane'de sonra bu kez İlkay Gündoğan'ı renklerine bağlamak transfer çalışmalarına başladı.

İLKAY GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. 34 yaşında tecrübeli orta saha için Suudi Arabistan'dan da teklifler olduğu, ancak Galatasaray'ın transferde önde olduğu kaydedildi.

Barcelona ve Manchester City gibi büyük kulüplerin formasını giyen İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a transferi kısa süre içerisinde netlik kazanabilir.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSEYİT DUR:

İstemiyoruz yaşlı topçu daha önce neden gelmedi.

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Haber YorumlarıMASUMANE3438:

İlkay mutlaka gelmeli oyun zekası mükemmel yeni mertens İlkay olur

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Haber YorumlarıSenrey26:

1 1 yıl ve makul bir ücretle olabilir. Mertensten daha yüksek maliyet ise olmasın.

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