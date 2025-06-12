Leroy Sane'yi İstanbul'a getiren Galatasaray'dan bir bomba daha
Galatasaray, transfer döneminde atağa kalktı. Leroy Sane'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, bu kez Manchester City'nin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan'ı renklerine bağlamak için harekete geçti. Tecrübeli orta saha oyuncusu Gündoğan'ın Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ve Suudi Arabistan'dan da teklifler olduğu ancak Galatasaray'ın transferde önde olduğu belirtildi.
Süper Lig devi Galatasaray, Leroy Sane'de sonra bu kez İlkay Gündoğan'ı renklerine bağlamak transfer çalışmalarına başladı.
İLKAY GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. 34 yaşında tecrübeli orta saha için Suudi Arabistan'dan da teklifler olduğu, ancak Galatasaray'ın transferde önde olduğu kaydedildi.
Barcelona ve Manchester City gibi büyük kulüplerin formasını giyen İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a transferi kısa süre içerisinde netlik kazanabilir.