Leroy Sane, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Leroy Sane, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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Leroy Sane, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, sarı-kırmızılı kulüple 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bayern Münih'ten transfer edilen Sane, İstanbul'a gece saatlerinde indi ve sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından havaalanında karşılandı. Alman yıldız, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kulüp binasına giderek kendisini 3 yıllığına Galatasaraylı yapan sözleşmeyi imzaladı.

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, kendisini 3 yıllığına sarı-kırmızılı yapan sözleşmeye imzayı attı.

GECE İSTANBUL'A GELDİ

Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih formasını terleten Leroy Sane'yi İstanbul'a getirdi. Gece saatlerinde İstanbul'a inen Sane, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından havaalanında karşılandı. Leroy Sane daha sonra kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı.

3 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI

Bugün ise Sane sağlık kontrolünden geçen yıldız futbolcu, daha sonra kulüp binasına giden Alman yıldız, kendisini 3 yıllığına Galatasaraylı yapan sözleşmeyi imzaladı. Sane'nin imza töreninden ilk kare geldi.

İşte o an;

Leroy Sane, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
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