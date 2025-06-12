Leroy Sane, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, kendisini 3 yıllığına sarı-kırmızılı yapan sözleşmeye imzayı attı.

GECE İSTANBUL'A GELDİ

Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih formasını terleten Leroy Sane'yi İstanbul'a getirdi. Gece saatlerinde İstanbul'a inen Sane, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından havaalanında karşılandı. Leroy Sane daha sonra kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı.

3 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI

Bugün ise Sane sağlık kontrolünden geçen yıldız futbolcu, daha sonra kulüp binasına giden Alman yıldız, kendisini 3 yıllığına Galatasaraylı yapan sözleşmeyi imzaladı. Sane'nin imza töreninden ilk kare geldi.

İşte o an;