Leroy Sane, Fenerbahçe Derbisinde Galatasaray'ı Öne Geçirdi

Güncelleme:
Galatasaray'ın Alman futbolcusu Leroy Sane, Fenerbahçe ile oynanan derbide attığı golle bu sezonki gol sayısını 4'e çıkardı. Müsabakanın 27. dakikasında Barış Alper'den aldığı topu kaleye gönderen Sane, ilk kez derbide fileleri havalandırdı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşırken, sarı-kırmızlıların tek golünü Alman futbolcu Leroy Sane kaydetti. Müsabakanın 27. dakikasında Barış Alper Yılmaz'dan topu alan Sane, rakiplerini geçip ceza yayının sol tarafından yaptığı vuruşta Jayden Oosterwolde'ye de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.

İlk kez Fenerbahçe derbisinde fileleri havalandıran 29 yaşındaki futbolcu, bu sezonki gol sayısını da 4'e çıkardı.

Mücadeleye 11'de başlayan Leroy Sane, 90 dakikada sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
