Leon Marchand Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 200 Metre Kurbağalama Yarışını Kazandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşının 200 metre erkekler kurbağalama yarışını olimpiyat rekoru kıran Fransız yüzücü Leon Marchand kazandı. Marchand, 2.05.85'le altın madalya kazanarak Avustralyalı Zac Stubblety-Cook'un rekorunu kırdı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşının 200 metre erkekler kurbağalama yarışını olimpiyat rekoru kıran Fransız yüzücü Leon Marchand kazandı.
Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler 200 metre kurbağalama finalleri yapıldı.
Fransız yüzücü Leon Marchand, 2.05.85'le Tokyo 2020'de Avustralyalı Zac Stubblety-Cook'a (2.06.38) ait olimpiyat rekorunu kırarak altın madalya kazandı. Leon Marchand, 200 metre kelebek ve 400 metre karışıkta da olimpiyat rekoru kırmıştı.
Bu disiplinde Avustralyalı Zac Stubblety-Cook 2.06.79'la gümüş, Hollandalı Caspar Corbeau 2.07.90'la bronz madalya elde etti.