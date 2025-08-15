Leipzig, Göztepe'den Romulo'yu 5 Yıllığına Transfer Etti

Almanya Bundesliga takımlarından Leipzig, Göztepe'den Brezilyalı forvet Romulo'yu 5 yıllığına kadrosuna kattı.

Bundesliga ekiplerinden Leipzig, Göztepe'den Brezilyalı forvet Romulo'yu transfer etti. Alman ekibi, 23 yaşındaki futbolcuyla 2030 yılının haziran ayına kadar sözleşme imzalandığını resmi olarak duyurdu. İmzaların atılmasının ardından Romulo da açıklamalarda bulundu.

Golcü oyuncu, Bundesliga'nın dünyanın en güçlü ve heyecanlı liglerden biri olduğunu ve kendisini en üst seviyede kanıtlamak istediğini söyledi. Leipzig'de gol ve asistler yaparak takımın hedeflerine ulaşması için her şeyi yapacağını belirten Romulo, Leipzig ailesinin bir parçası olmayı da dört gözle beklediğini ifade etti.

İzmir ekibi Göztepe de Romulo'ya veda paylaşımında, "Oyuncumuz Romulo Cardoso'nun, Almanya kulübü RB Leipzig'e kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Romulo Cardoso'ya kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, yeni takımında ve futbol kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" sözlerine yer verdi.

Brezilyalı futbolcu, Göztepe formasıyla çıktığı 46 maçta 22 gollük performansa imza attı. - İSTANBUL